El neurobiólogo John Cryan, sobre el café: «Tenemos evidencias de que ya sea con cafeína o descafeinado, transforma la microbiota y mejora la salud mental y cognitiva”

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En España, las personas beben de media entre una y dos tazas de café al día. Esto equivale a alrededor de 550 cafés al año, lo que supone una ingesta de unos 4,1 kg anuales. Numerosas personas asocian los efectos del café a la cafeína y a sus efectos, como la reducción del cansancio o el incremento de la energía a los pocos minutos de consumirla.

El intestino y el cerebro mantienen una comunicación constante a través de lo que se conoce como eje microbiota-intestino-cerebro. Esta conexión permite que los microorganismos intestinales influyan en distintos procesos del organismo, entre ellos la respuesta al estrés, el estado de ánimo y algunas funciones cognitivas. La alimentación desempeña un papel importante, ya que determinados componentes de los alimentos pueden modificar la composición y la actividad de las bacterias intestinales.

Las evidencias científicas que lo demuestran

El catedrático de Anatomía y Neurociencias en la University College Cork en Irlanda, John Cryan, lleva años investigando la relación del café con el estado de ánimo. Su equipo ha estudiado cómo el consumo de café puede alterar la microbiota y generar cambios relacionados con el bienestar emocional y el funcionamiento cerebral.

El estudio contó con 62 adultos sanos de entre 30 y 50 años. Los participantes se dividieron en dos grupos. El primero contó con 31 consumidores habituales de café y el segundo con 31 personas que no lo tomaban. Durante esta prueba , los investigadores analizaron muestras biológicas para evaluar ciertos indicadores relacionados con la microbiota, el estrés, el estado de ánimo y el rendimiento cognitivo.

Los resultados, publicados en la revista científica Nature Communications en abril de 2026 mostraron que el café producía cambios en bacterias intestinales y en los metabolitos que producen. Además, se probó a dejar a un grupo de personas de las que tomaban café sin consumirlo, para posteriormente volverlo a consumir para ver los efectos que producía. Tras este proceso se observaron cambios significativos en la actividad de la microbiota. Estos hallazgos respaldan la existencia de una relación entre el café y el eje intestino-cerebro.

Café con cafeína o descafeinado: diferencias en sus efectos

El café con cafeína y el descafeinado pueden influir en la salud de formas distintas y complementarias. La cafeína se relaciona con una menor ansiedad y mejoras en la atención y el estado de alerta, mientras que el descafeinado aporta beneficios en determinadas pruebas de aprendizaje y memoria.

Los investigadores prefieren ser cautos y advierten de que todavía se necesitan estudios más amplios para confirmar estos efectos. Aunque los resultados apuntan a una posible relación entre el consumo de café, la microbiota y la salud mental y cognitiva, no demuestran que esta bebida pueda prevenir o tratar trastornos de personalidad.