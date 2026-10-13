El fin del limbo legal: las cápsulas de café ya son envases (y esto es lo que debes hacer)

Durante años, las cápsulas de café han generado dudas en la separación de residuos, especialmente cuando se desechan junto con los posos de café. En España, bajo el marco de la normativa de envases y residuos de envases anterior al PPWR, muchas cápsulas se han tratado en la práctica como envases, aunque la coexistencia con residuos orgánicos haya creado confusión entre los consumidores y complejidad en la gestión.

Con la entrada en vigor del Reglamento europeo de envases y residuos de envases (PPWR, Reglamento UE 2025/40), se refuerza el marco comunitario aplicable a todos los envases comercializados en la Unión Europea. El PPWR establece una definición de envase basada en su función de contener, proteger, manipular o presentar un producto, y regula aspectos como la prevención, la reutilización, la reciclabilidad, el contenido reciclado y la responsabilidad ampliada del productor. Su aplicación es gradual y depende de las disposiciones y calendarios específicos previstos en el propio reglamento.

En el caso de las cápsulas de café, su consideración como envases debe analizarse conforme a la definición de envase del PPWR y a la normativa nacional aplicable. En la práctica, las cápsulas utilizadas para contener y presentar el café se han venido considerando envases en el marco de la normativa española, aunque su gestión concreta pueda variar según el material, el diseño y el sistema de recogida.

El impacto directo en los productores y la Responsabilidad Ampliada

El cambio más relevante para fabricantes, envasadores e importadores que ponen cápsulas de café en el mercado es que, en tanto que envases, quedan sujetos al principio de Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP). Esto implica que los productores de producto deben asumir responsabilidades financieras y, cuando corresponda, organizativas en la prevención y gestión de los residuos de estos envases, conforme a la Ley 7/2022, el Real Decreto 1055/2022 y el PPWR.

Para dar cumplimiento a esta exigencia legal, las empresas comercializadoras deben organizarse e integrarse en un sistema de RAP autorizado. Una solución consolidada es adherirse a un SCRAP para la gestión de tus envases domésticos, que permite a las compañías cumplir colectivamente sus obligaciones de financiación, declarar los envases puestos en el mercado y contribuir a alcanzar los objetivos públicos de reciclaje. No obstante, los productores también pueden optar por sistemas individuales de RAP, según el tipo de envase y las condiciones aplicables.

El PPWR introduce además criterios de ecodiseño progresivos y vinculantes para los envases. El reglamento establece requisitos de reciclabilidad, reutilización y contenido reciclado para determinados tipos de envases, y contempla la compostabilidad para algunos formatos específicos. Los calendarios y obligaciones concretos dependen del tipo de envase, del material y de las disposiciones específicas del reglamento, por lo que no puede generalizarse una obligación única de compostabilidad industrial para todas las monodosis permeables ni un requisito idéntico de reciclabilidad y contenido reciclado para todas las cápsulas rígidas.

Claridad para los consumidores y avance hacia la economía circular

Para los ciudadanos, la nueva regulación aporta mayor claridad en la gestión de los residuos de envases, aunque la separación en origen puede seguir dependiendo del tipo de material, del diseño del sistema municipal y de las instrucciones de los gestores. Como orientación general, las cápsulas rígidas de plástico o aluminio pueden gestionarse a través de los sistemas de recogida de envases ligeros (contenedores amarillos), mientras que los formatos compostables pueden destinarse al contenedor orgánico cuando así lo permitan las infraestructuras locales de tratamiento. En algunos casos, los fabricantes pueden articular redes específicas de puntos de recogida o sistemas de devolución para determinados formatos.

Este paso regulatorio refuerza la recuperación de materiales como el aluminio y el plástico, promueve el aprovechamiento orgánico del café y alinea la gestión de residuos de envases con el modelo de economía circular exigido en Europa. Las marcas cumplen con la legalidad, los usuarios ganan pautas más claras y la gestión de residuos avanza hacia un modelo más eficiente y sostenible.