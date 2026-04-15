¿Tienes el coche sucio por culpa de la arena del Sáhara? No cometas estos errores en el lavadero de coches

Las tormentas de arena provenientes del Sáhara son mucho más comunes en nuestro país de lo que podríamos pensar. Además de provocar dificultades en la visión o algunas dificultades para respirar, hace que todo el entorno se ensucie y llene de polvo. Estos son algunos trucos que has de tener en cuenta para limpiar tu coche después de una tormenta de arena.

No hay que acudir a un lavadero cualquiera. Si el lavadero tiene materiales de baja calidad, podría hacer que la arena pegada al coche, sumada al agua y productos químicos, arañase los materiales del vehículo y provocase un estropicio mayor con el que entramos al lavadero. Debemos elegir un lavadero con agua de ósmosis inversa, un tipo de agua sin químicos ni minerales que no deja rastro.

Tenemos que doblar los espejos retrovisores, quitar la antena, cerrar las ventanillas y bloquear con seguridad las puertas. Cualquier filtración del agua sumada a la arena podría suponer que el interior del coche también se ensuciase, el cual es más difícil de limpiar. También es muy importante el prelavado porque, si no, sería prácticamente imposible eliminar toda la mugre pegada al exterior del vehículo.

Para este tipo de lavados que solemos necesitar, uno más intenso, es preferible elegir un tipo de lavado caro para asegurarnos con garantías de que el coche quedará a la perfección y no quedarán restos pegados. Además, si se quedan estos restos incrustados en el exterior del coche, podrían tornar en barro y en ese caso sí que sería difícil eliminar estos restos de mugre de nuestro coche. Aunque parezca insignificante, es necesario limpiar con interés los limpiaparabrisas; si se queda arena pegada, podríamos arañar la luna y tener que ir a cambiarlo, por lo que saldría mucho más caro. Así que ya sabes, si se te ensucia el coche por una tormenta de arena, sigue estos trucos para asegurarte de que queda impoluto.