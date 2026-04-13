El nuevo Suzuki eVitara 2026 un SUV eléctrico de 4,28 metros de longitud que supone el primer modelo de este tipo para la marca. La gama está formada por cinco versiones, resultado de combinar dos capacidades de batería, dos sistemas de tracción (delantera y total ALLGRIP-e), tres niveles de potencia (114, 174 y 184 CV) y dos acabados de equipamiento (S2 y S3). En el plano técnico, el modelo cuenta con baterías LFP de 49 y 61 kWh fabricadas por BYD, las cuales destacan por su durabilidad y seguridad.

El modelo incorpora tres modos de conducción (Eco, Normal y Sport) que permiten adaptar la respuesta del vehículo según las necesidades del momento. En términos generales, la conducción se caracteriza por su facilidad de uso y un enfoque claramente orientado al confort, siguiendo la línea habitual de la marca. Asimismo, el nuevo Suzuki eVitara se asienta sobre la plataforma Heartect, la cual permite integrar de forma más eficiente los distintos componentes del sistema de propulsión, optimizando el espacio y la rigidez estructural.

Suzuki e VITARA

«El primer vehículo 100% eléctrico de Suzuki: diseño icónico, tracción 4×4, y energía sostenible para un mundo en movimiento. Descubre el nuevo Suzuki e VITARA, donde innovación y sostenibilidad se unen. Diseñado para marcar una nueva era, su plataforma HEARTECT-e integra una batería de 49 o 61 kWH, para que elijas la energía que se adapta a tu forma de moverte. Preparado para acompañarte en tu día a día y también cuando decidas escaparte, con la tranquilidad de contar con el nuevo sistema eléctrico de tracción 4×4 ALLGRIP-e Agilidad, control, suavidad y cero emisiones».

En cuanto al interior, se incluyen asientos y volante en cuero calefactables, asiento del conductor eléctrico con 10 ajustes, acceso y arranque sin llave, cámara 360, faros LED automáticos, consola central flotante y luces ambiente configurables con 12 colores, junto con seguridad avanzada. Todo ello se ofrece en dos elegantes acabados en marrón y negro.

Respecto a sus dimensiones, el modelo presenta un ancho de 1.800 mm, largo de 4.275 mm, distancia entre ejes de 2.700 mm y altura de 1.635 mm. Además, el espacio de carga se optimiza gracias a los asientos traseros deslizantes y reclinables, con múltiples configuraciones para mayor versatilidad. Por otro lado, el e VITARA incorpora llantas de aleación de gran diámetro con diseño de radios anchos, que reducen el peso y mejoran la aerodinámica, aportando una imagen más potente y elegante. Está disponible en versiones de llanta de 18″ y 19″.

Tracción y sistema eléctrico

El sistema eléctrico de tracción 4×4 ALLGRIP-e reúne la experiencia de Suzuki en tecnología de tracción total, incorporando dos eAxles independientes ubicados en el eje delantero y trasero. De este modo, no solo ofrece un rendimiento potente, sino que también garantiza un control preciso y una respuesta ágil en distintas condiciones de conducción.

Además, integra el modo Trail, que facilita la salida de terrenos irregulares mediante la aplicación selectiva del frenado en las ruedas que pierden adherencia. Al mismo tiempo, redistribuye el par motor hacia la rueda con tracción, funcionando de manera similar a un diferencial de deslizamiento limitado.

Sistema de propulsión

«Denominado eAxle, el sistema de propulsión eléctrico del e VITARA integra el motor y el inversor, junto con las baterías de litio ferro-fosfato (de 49 o 61 kWh de capacidad), diseñadas para ofrecer seguridad y fiabilidad. Este sistema de propulsión ofrece una aceleración ágil y una enérgica respuesta a cualquier velocidad».

En la versión de acceso, con batería de 49 kWh y TRACCIÓN: 2WD, el vehículo ofrece una potencia del motor delantero de 106 kW, alcanzando una potencia total combinada de 106 (144 CV). Además, dispone de un par motor máximo de 193 Nm, con una autonomía urbana de 482 km y una autonomía combinada de 344 km.

Por su parte, la versión intermedia incorpora una batería de 61 kWh y TRACCIÓN: 2WD, elevando la potencia del motor delantero hasta los 128 kW. En este caso, la potencia total combinada asciende a 128 (174 CV), manteniendo un par motor máximo de 193 Nm, mientras que la autonomía mejora hasta los 581 km en ciudad y los 426 km en ciclo combinado.

Finalmente, la opción más avanzada, con batería de 61 kWh y TRACCIÓN: 4WD, añade un segundo eje motriz para mejorar la capacidad de respuesta. Esta configuración alcanza una potencia total combinada de 135 (184 CV) y un par máximo de 307 Nm. En cuanto a autonomía, registra 526 km en ciudad y 395 km en uso combinado.

Precio

En el eVitara 2026, Suzuki aplica un descuento directo de 3.500 euros, al que se suma una ayuda adicional de 3.375 euros procedente del Plan Auto+, lo que sitúa los precios al contado por debajo de los 29.000 euros en las versiones de acceso. Por su parte, la variante 4×4 más asequible se queda en 36.175 euros, sin incluir posibles descuentos adicionales por financiación.

En cuanto al desglose por versiones, el S2 49 kWh tiene un precio de 35.550 euros y pasa a 28.675 euros con descuentos. El S2 61 kWh parte de 40.050 euros y se reduce a 33.175 euros. A su vez, el S2 61 kWh 4WD baja de 43.050 a 36.175 euros. Por otro lado, el S3 61 kWh se sitúa en 42.850 euros y desciende a 35.975 euros, mientras que la versión premium alcanza 45.850 euros, quedándose en 38.975 euros con las ayudas aplicadas.