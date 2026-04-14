El método que utilizan en Alemania para aparcar marcha atrás en pocos segundos que es infalible

Hoy en día, encontrar un sitio libre en la calle para aparcar no es tarea sencilla, especialmente en grandes ciudades. La peatonalización de muchas calles que antes estaban abiertas al tráfico y la proliferación del estacionamiento regulado han provocado que miles de conductores tengan que enfrentarse al tráfico a diario. En este contexto, surge la necesidad de realizar una maniobra rápida cuando se encuentra en lugar donde aparcar, con el objetivo de no entorpecer el tráfico y evitar las miradas del resto de conductores. Afortunadamente, los alemanes conocen un truco tan sencillo como efectivo para aparcar marcha atrás en cuestión de segundos.

Si bien es cierto que los vehículos actuales están llenos de sensores y cámaras, la percepción del espacio continúa siendo todo un desafío, sobre todo cuando se añade la presión del tráfico. Según los expertos, en la mayoría de casos, el verdadero problema no es tanto la habilidad del conductor como la presión de otros conductores, las calles estrechas y la falta de puntos guía fiables durante la maniobra. En este escenario, muchos aparcan marcha atrás «a ojo», lo cual no suele salir bien.

El mejor truco para aparcar marcha atrás

Antes de comenzar la maniobra, es fundamental prestar especial atención a la posición inicial del coche, ya que es está la que va a determinar que el vehículo pueda realizar una trayectoria más rápida y natural. Conviene colocarse con suficiente margen para que el turismo trace una curva más suave fluida, sin necesidad de que el conductor lleve a cabo ningún tipo de corrección.

Una vez fijado el punto de partida, el truco alemán para aparcar marcha atrás propone el uso del alineamiento del faro trasero del coche aparcado como señal para empezar a girar. Cuando la parte posterior del propio vehículo alcanza esa altura, es momento de comenzar a girar para que se introduzca en la plaza de aparcamiento. El verdadero secreto está en no precipitarse; cuando se gira demasiado pronto, el ángulo no es el correcto, mientras que hacerlo tarde obliga a realizar maniobras adicionales.

Uno de los aspectos que más dudas genera a la hora de aparcar marcha atrás, incluso entre conductores con años de experiencia, es saber cuándo enderezar el volante. Sin embargo, existe una pauta muy clara: esperar a que el coche dentro de la plaza de aparcamiento. Una correcta posición es crucial para que luego la salida sea más sencilla, especialmente en calles estrechas.

Multas de tráfico

El artículo 93 del Reglamento General de Circulación establece que «el régimen de parada y estacionamiento en vías urbanas se regulará por ordenanza municipal, y podrán adoptarse las medidas necesarias para evitar el entorpecimiento del tráfico, entre ellas limitaciones horarias de duración del estacionamiento, así como las medidas correctoras precisas, incluida la retirada del vehículo o su inmovilización cuando no se halle provisto de título que habilite el estacionamiento en zonas limitadas en tiempo o excedan de la autorización concedida hasta que se logre la identificación del conductor».

Mientras, el artículo 94 señala que está prohibido parar en las curvas y cambios de rasante de visibilidad reducida, en sus proximidades y en los túneles, pasos inferiores y tramos de vías afectados por la señal «Túnel». También en pasos a nivel, pasos para ciclistas y pasos para peatones. Igualmente, en los carriles o parte de las vías reservados exclusivamente para la circulación o para el servicio de determinados usuarios. Asimismo, en las intersecciones y en sus proximidades si se dificulta el giro a otros vehículos, o en vías interurbanas, si se genera peligro por falta de visibilidad. Del mismo modo, sobre los raíles de tranvías o tan cerca de ellos que pueda entorpecerse su circulación.

Además, en los lugares donde se impida la visibilidad de la señalización a los usuarios a quienes les afecte u obligue a hacer maniobras. También en autopistas y autovías, salvo en las zonas habilitadas para ello. Igualmente, en los carriles destinados al uso exclusivo del transporte público urbano, o en los reservados para las bicicletas. Finalmente, en las zonas destinadas para estacionamiento y parada de uso exclusivo para el transporte público urbano, y en zonas señalizadas para uso exclusivo de minusválidos y pasos para peatones.