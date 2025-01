Qué es el servofreno, para qué sirve y qué le pasa cuando se apaga el motor

El servofreno es un sistema que poseen los vehículos que amplifica la fuerza que el conductor aplica al pedal de freno. Su función principal es hacer que el proceso de frenado sea mucho más fácil y eficiente, especialmente en situaciones donde el conductor necesita aplicar una gran cantidad de fuerza para detener el coche.

En otras palabras, sin el servofreno, necesitarías hacer mucha más fuerza con el pie para detener el vehículo, especialmente a altas velocidades. Este componente usa una fuente de energía adicional, generalmente el vacío generado por el motor del coche, para aumentar la potencia de frenado. Esto permite que los frenos respondan con menos esfuerzo físico por parte del conductor, por lo que mejora la seguridad y la comodidad al conducir.

¿Qué ocurre si el servofreno falla? Pues, lógicamente, se volverá más duro y será mucho más difícil detener el vehículo y, por lo tanto, se convertirá en un escenario muy serio, pues podrías sufrir un grave accidente y la vida del conductor correría peligro. Por ello, este sistema es fundamental para la seguridad del vehículo.

Qué le pasa al servofreno cuando se apaga el motor

Cuando se apaga el motor de un coche, el servofreno pierde su capacidad de asistir al conductor con la fuerza adicional que normalmente proporciona. Esto sucede porque dicho elemento depende, tal y como hemos comentado anteriormente, del vacío generado por el motor para funcionar correctamente. El propio motor crea este vacío en una bomba o en una válvula de depresión, sobre todo en vehículos de gasolina, en motores de gasolina y se utiliza para potenciar la acción de frenado.

Si el motor se apaga, lógicamente, ya no se produce ese vacío, lo que significa que el servofreno no puede ayudar o asistir al conductor en cuestión. Sin embargo, no es que el sistema de frenos deje de funcionar, sino que el pedal se volverá más duro y requerirá más esfuerzo para detener el coche. En condiciones normales, después de apagar el motor, puedes presionar el pedal de freno unas pocas veces antes de que el esta pieza deje de funcionar por completo.

#TestDGT Un conductor circula por una calzada muy mojada; si para frenar necesita pisar a fondo el freno, ¿a qué puede ser debido, principalmente? A. Un fallo de los frenos.

B. El sistema ABS necesita una revisión.

C. Al enfriamiento excesivo de los discos de freno. pic.twitter.com/zlkeBESyc3 — Dir. Gral. Tráfico (@DGTes) May 10, 2023

Cuándo se activa el servofreno

El servofreno de un coche se activa de forma automática cuando el motor está en marcha y, concretamente, cuando el conductor pisa el pedal del freno. El sistema está diseñado para funcionar solo cuando el motor está encendido, ya que depende del vacío generado por el mismo para proporcionar asistencia al frenado y ayudar al conductor a detener el vehículo siempre y cuando lo requiera.

Cómo saber si está mal el servofreno y por qué se estropea

Detectar un fallo en el servofreno de un coche puede ser bastante sencillo si sabes cuáles son las señales que se genera de forma automática. Si dicho elemento no está funcionando correctamente, el sistema de frenos dejará de asistir al conductor de la manera en que lo hace normalmente, es decir, de manera suave. Si es todo lo contrario, el pedal será mucho más difícil de pisar.

Pedal de freno duro o muy difícil de presionar: si notas que el pedal de freno se vuelve mucho más duro de lo normal, incluso después de presionar con fuerza, es una señal clara de que el servofreno no está funcionando como debería. Esto puede ocurrir porque el sistema de vacío, que asiste a la pieza en cuestión, no está proporcionando la asistencia adecuada. Freno que necesita más esfuerzo: si el coche necesita más esfuerzo físico para detenerse por parte del conductor, o si sientes que el coche no frena de manera tan eficiente como antes, podría ser un indicio de que el servofreno ha fallado. Ruido inusual: algunos fallos del servofreno pueden causar ruidos extraños, como una especie de silbido al presionar el pedal de freno. Este ruido es, generalmente, una señal de que hay una fuga en el sistema de vacío o que el sistema no está funcionando correctamente. Frenado irregular o con falta de potencia: si los frenos no responden de manera uniforme o parecen tardar más en detener el vehículo, esto puede estar relacionado con un mal funcionamiento del servofreno. Test de apagado del motor: un truco común para comprobar si el servofreno está funcionando de forma correcta es apagar el motor y luego presionar varias veces el pedal del freno. Si después de unos pocos intentos se siente mucho más duro, indica que se ha agotado el vacío. Sin embargo, si sigue estando duro incluso con el motor en marcha, podría ser un signo de que el servofreno no está funcionando correctamente.

Qué ocurre cuando el servofreno falla

Fugas en el sistema de vacío Bomba de vacío defectuosa La válvula de retención podría estar rota Problemas con el sistema eléctrico, sobre todo en los vehículos actuales Desgaste de componentes internos

Cuánto cuesta reparar o cambiar el servofreno

El precio total de sustituir o arreglar el servofreno de un coche en España puede variar según el vehículo en cuestión, la calidad del producto, de la zona geográfica donde vivas y la reparación necesaria. No obstante, a continuación os detallaremos una cifra aproximada.