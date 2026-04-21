Es oficial: la DGT confirma el cambio en las matrículas a partir de junio de 2026

A pesar de tener un parque automovilístico bastante envejecido en España, las matrículas van cambiando cada cierto tiempo. Aunque todavía podemos ver coches matriculados con letras de hace 10, 12, 14 años o incluso del siglo pasado, la DGT ya ha anunciado las matrículas que vamos a ver próximamente en los coches de nuestro país.

Estar pendiente de las matrículas es algo que ha hecho casi todo el mundo. Para sumar los números, sacar palabras de las iniciales, adivinar de qué provincia era el coche si es uno del siglo pasado o simplemente para ver qué coche está recién sacado del concesionario y sentir un pelín de recelo de su dueño.

Adivinar el año de matriculación de un coche por la primera letra de su matrícula nos puede dar lugar a pensar confabulaciones como cuántos kilómetros tiene, cómo y desde dónde los ha hecho o imaginar si ha tenido algún contratiempo por tanto tiempo en la carretera. Aunque el parque automovilístico en España sea viejo, ver matrículas que empiecen con la letra H ya se puede considerar que pertenecen a un coche envejecido. Esto no quiere decir que no se pueda usar o no sea seguro conducirlos, pero simplemente que estos vehículos están envejecidos según la DGT.

Según la propia Dirección General de Tráfico, a partir de la próxima mitad de año ya empezaremos a ver coches con las letras NNY, y es que junio es de los meses de España que más coches vende, con cierta diferencia con respecto a los otros. Esta venta de coches va a hacer que durante finales de junio o principios de julio empecemos a ver en España coches con la matrícula NPW. Así que ya sabes, si te encuentras coches con estas matrículas durante estos meses, has de saber que están recién estrenados, pero no tienes por qué sentir recelo.