La DGT confirma los nuevos radares en España: con tecnología láser para detectar vehículos «a cientos de metros»

El circular por carretera está a punto de cambiar para muchos conductores; si eres de los que levanta el pie del acelerador solo cuando ve el radar a un lado de la carretera, debes saber que esa estrategia ya no te servirá de mucho. La Dirección General de Tráfico (DGT) ha iniciado el despliegue de una nueva generación de radares con tecnología láser que prometen revolucionar los controles de velocidad.

Estos dispositivos no son solo más modernos, sino que son prácticamente invisibles. Olvídate del flash o de buscar señales que delaten su presencia. Se trata de radares de alta precisión controlados por la Guardia Civil que operan con una discreción absoluta y una potencia que permite detectar infracciones a cientos de metros de distancia.

La gran novedad de estos radares reside en la utilización de tecnología LiDAR (detección por luz y distancia). A diferencia de los sistemas de ondas de radio antiguos, estos aparatos lanzan pulsos de luz invisibles que rebotan en la carrocería del coche. Al medir el tiempo que tarda la luz en volver, el procesador calcula la velocidad exacta con un margen de error mínimo.

Sin señales visibles, no emiten ningún tipo de señal que pueda ser captada por detectores comunes ni tampoco utilizan flash, por lo que el conductor no sabe que ha sido sancionado hasta que reciba la notificación. A esto hay que sumarle la gran distancia de alcance; aunque la DGT mantiene cierta reserva sobre los modelos exactos, dispositivos similares como el TruCam II son capaces de «cazar» a un infractor a una distancia de hasta 1.200 metros.

Además, no solo miden si vas demasiado rápido, ya que, gracias a su alta resolución, pueden detectar si llevas el cinturón abrochado o si estás manipulando el teléfono móvil mientras conduces.

Para ello, la DGT ha destinado una partida de 1.020.000 euros para la adquisición de estos radares dinámicos. Esta inversión se enmarca dentro de un plan de refuerzo de la vigilancia que prevé la instalación de 122 nuevos controles a lo largo de este año y el próximo.

Desde Tráfico insisten en que el objetivo principal no es la recaudación, sino salvar vidas. Según datos de la DGT, la velocidad inadecuada estuvo presente en el 24% de los accidentes mortales durante el último año. El control mediante radares ha demostrado ser una de las herramientas más eficaces para reducir la siniestralidad y, de hecho, desde que se implantó el primer plan de radares fijos en 2005, el número de víctimas mortales en las carreteras españolas se ha reducido en un 75%.

Lo que hace que estos nuevos radares sean especialmente efectivos es su movilidad y reducido tamaño. Estos dispositivos, conocidos popularmente como Velolaser, son extremadamente ligeros (alrededor de 1,6 kilos) y compactos, lo que permite que los agentes de la Agrupación de Tráfico de la Guardia Civil puedan colocarlos en puntos estratégicos donde antes no había control.

Ya no es necesario estar en una cabina fija. El sistema Velolaser puede estar montado en trípodes, en los laterales de los vehículos de patrulla, integrados en motocicletas o incluso ser utilizados manualmente por los agentes. Además, estos equipos cuentan con conexión WiFi o Ethernet, lo que permite enviar la imagen de la infracción en tiempo real a una patrulla situada más adelante para que pueda dar el alto al vehículo infractor de inmediato.

Uno de los mitos que estos radares quieren desterrar es que, a velocidades extremadamente altas, el cinemómetro no llega a registrar la matrícula. Nada más lejos de la realidad. Estos nuevos sistemas láser pueden registrar con total nitidez velocidades de hasta 320 km/h, capturando imágenes válidas cada 0,3 segundos.

La precisión es tal que el margen de error es prácticamente inexistente, lo que facilita la gestión de las multas que conllevan pérdida de puntos. La DGT recuerda que circular a velocidades excesivas no solo reduce el tiempo de reacción ante un imprevisto, sino que agrava exponencialmente las consecuencias de cualquier impacto.

Es por eso que, con estos nuevos dispositivos que pueden medir tu velocidad a más de un kilómetro de distancia, la costumbre de muchos de frenar justo antes de pasar por el radar queda totalmente obsoleta.