La DGT lo confirma: la multa que te puede caer si vas sólo en el coche y es inminente

La Dirección General de Tráfico (DGT) ya ha confirmado la llegada de los primeros radares de ocupación en España. Estos nuevos dispositivos no miden la velocidad, sino cuántas personas viajan dentro del vehículo. Este radar multará a quienes circulen solos en carriles reservados.

Los llamados radares de ocupación son unos sistemas avanzados capaces de detectar el número de personas que van en un vehículo. Utilizan cámaras, sensores e inteligencia artificial que escanean el interior del coche para comprobar si se cumple con la normativa.

A diferencia de los radares tradicionales, la función de estos radares no es medir la velocidad, sino garantizar el uso correcto de los carriles VAO (Vehículos de Alta Ocupación).

¿Dónde se están instalando?

Los primeros radares ya se han implementado en las carreteras españolas, en accesos clave a grandes ciudades. Uno de los principales radares de este tipo se encuentra en Madrid, en la A-2 a la altura de Barajas.

La previsión de la DGT es extender este sistema de radares a más carreteras a lo largo de este 2026, especialmente en las zonas donde más se congestiona el tráfico, para así evitar el uso indebido del carril VAO.

¿Cuándo te pueden multar?

Estos radares actúan cuando un conductor utiliza un carril VAO sin cumplir con los requisitos ya nombrados anteriormente. En la mayoría de los casos, estos carriles están reservados para vehículos en los que al menos hay dos ocupantes. El sistema se encarga de detectar que solo viaja una persona y, posteriormente, llegaría una sanción.

Multas y sanciones

Circular de forma indebida por estos carriles está considerado una infracción grave. La multa son 200 euros, aunque no conlleva la pérdida de puntos del carnet de conducir.

Además, el proceso será mucho más rápido, ya que las sanciones se podrán tramitar de forma automática sin necesidad de una intervención policial.