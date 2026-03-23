Cómo cambiar una rueda del coche: precio y de cuánto es la multa por hacerlo en la autopista

Seguramente, en nuestra vida como conductores, habremos sufrido en más de una ocasión un pinchazo inesperado durante la conducción y, lógicamente, hemos tenido que cambiar la rueda del coche o llamar directamente a la grúa. Hay quienes optan por lo segundo, pero los más valientes y conocedores de esta técnica también lo hacen por lo primero. Por ello, en las próximas líneas os explicaremos la forma correcta de cambiar una rueda del coche en caso de enfrentarte a un escenario como este.

Cómo cambiar

En primer lugar, y si es posible obviamente, estacionaremos el vehículo en un lugar completamente seguro, ya sea en carretera o calle de la ciudad, y activaremos las luces de emergencia. A continuación, no nos podemos olvidar de colocar el freno de mano y meter una marcha más para asegurarnos de que el automóvil no se moverá durante la acción. Luego, colocaremos la baliza V16 para alertar al resto de conductores.

Una vez hayamos realizado todos los procedimientos y pasos oportunos para conseguir una seguridad vial plena, colocaremos el gato en el punto adecuado del coche (leer el manual de instrucciones) y elevaremos el coche hasta que la rueda lógicamente quede en el aire y tenga espacio para poder ser cambiada perfectamente. Quitaremos las tuercas que enganchan la rueda y la retiraremos para colocar una nueva o la de repuesto. En este caso, es importante sustituirla por una original antes de unos kilómetros concretos. Tras colocarla, apretaremos bien las tuercas en cruz y guardaremos las herramientas y la rueda dañada en la ubicación oportuna. Por último, realizaremos una comprobación de la misma y, si surge cualquier tipo de duda, acudir al taller de forma inmediata para evitar problemas.

Vas mirando la pantalla para no perderte nada. Sí, 1 de cada 3 personas cruza así. Y en un segundo, puedes terminar perdiéndolo todo. ¿Merece la pena esa notificación? Más información: https://t.co/0LVYIMUyeX

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Cuánto cuesta cambiar una rueda

El coste por cambiar una rueda de un coche puede variar bastante según el contexto y dónde realices la acción. Si, por ejemplo, llevas el coche hasta el taller de confianza para que te la cambien por la de repuesto original podría salir en torno a unos 10 o 30 euros, mientras que si te la cambian en la propia carretera y no te la cubre el seguro la cifra podría oscilar entre los 50 o 100 euros.

No obstante, el precio podría incrementarse aún más. ¿En qué escenario? Pues bien, si no tienes una rueda de respuesta nueva deberás comprarla y, lógicamente, tiene un gasto: desde los 50 euros de gama media hasta los 200 euros de gama alta, a lo que habría que añadirle un montaje y el equilibrado de la misma, que podría salir por unos 20 o 30 euros más.