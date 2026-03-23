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Cómo cambiar una rueda del coche: precio y de cuánto es la multa por hacerlo en la autopista

Descubre cómo cambiar una rueda del coche de forma correcta y efectiva

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ruedas pinchadas
El invento para cambiar las ruedas pinchadas en 5 minutos

Seguramente, en nuestra vida como conductores, habremos sufrido en más de una ocasión un pinchazo inesperado durante la conducción y, lógicamente, hemos tenido que cambiar la rueda del coche o llamar directamente a la grúa. Hay quienes optan por lo segundo, pero los más valientes y conocedores de esta técnica también lo hacen por lo primero. Por ello, en las próximas líneas os explicaremos la forma correcta de cambiar una rueda del coche en caso de enfrentarte a un escenario como este.

Cómo cambiar

En primer lugar, y si es posible obviamente, estacionaremos el vehículo en un lugar completamente seguro, ya sea en carretera o calle de la ciudad, y activaremos las luces de emergencia. A continuación, no nos podemos olvidar de colocar el freno de mano y meter una marcha más para asegurarnos de que el automóvil no se moverá durante la acción. Luego, colocaremos la baliza V16 para alertar al resto de conductores. 

Una vez hayamos realizado todos los procedimientos y pasos oportunos para conseguir una seguridad vial plena, colocaremos el gato en el punto adecuado del coche (leer el manual de instrucciones) y elevaremos el coche hasta que la rueda lógicamente quede en el aire y tenga espacio para poder ser cambiada perfectamente. Quitaremos las tuercas que enganchan la rueda y la retiraremos para colocar una nueva o la de repuesto. En este caso, es importante sustituirla por una original antes de unos kilómetros concretos. Tras colocarla, apretaremos bien las tuercas en cruz y guardaremos las herramientas y la rueda dañada en la ubicación oportuna. Por último, realizaremos una comprobación de la misma y, si surge cualquier tipo de duda, acudir al taller de forma inmediata para evitar problemas.

Cuánto cuesta cambiar una rueda

El coste por cambiar una rueda de un coche puede variar bastante según el contexto y dónde realices la acción. Si, por ejemplo, llevas el coche hasta el taller de confianza para que te la cambien por la de repuesto original podría salir en torno a unos 10 o 30 euros, mientras que si te la cambian en la propia carretera y no te la cubre el seguro la cifra podría oscilar entre los 50 o 100 euros. 

No obstante, el precio podría incrementarse aún más. ¿En qué escenario? Pues bien, si no tienes una rueda de respuesta nueva deberás comprarla y, lógicamente, tiene un gasto: desde los 50 euros de gama media hasta los 200 euros de gama alta, a lo que habría que añadirle un montaje y el equilibrado de la misma, que podría salir por unos 20 o 30 euros más.

Cuánto se tarda en cambiar una rueda

En este caso, dependerá de la técnica y de las habilidades que posean los distintos conductores que han tenido que enfrentarse a una situación como esta. En condiciones normales, el tiempo estimado de sustituir la rueda es de 10 a 30 minutos. Tal y como hemos destacado líneas atrás, una persona con experiencia puede tardar alrededor de unos 10 o 15 minutos, mientras que alguien sin práctica puede necesitar más tiempo, sobre todo si es la primera vez o si aparecen ciertas dificultades, como, por ejemplo, que las tuercas estén muy apretadas, la falta de herramientas adecuadas o realizar la acción en un escenario inestable. En un taller, el proceso suele ser más rápido y eficiente, normalmente alrededor de 10–20 minutos, ya que cuentan con herramientas profesionales.

¿Si se pincha una rueda hay que cambiar las dos?

No, no es necesario cambiar las dos ruedas cuando se pincha una, pero en muchos casos es recomendable cambiar al menos los dos pares del mismo eje, es decir, o las dos delanteras o las dos traseras. ¿Por qué? Muy sencillo: se debe a que los neumáticos deben tener un desgaste y agarre similares para mantener la estabilidad y seguridad del coche, especialmente en frenadas y curvas. Si el neumático dañado está prácticamente nuevo, puede sustituirse solo ese, pero si el otro del mismo eje está ya bastante desgastado, lo más aconsejable es cambiar ambos para evitar desequilibrios en la conducción.

Cuál es la multa por cambiarla en la autopista

En nuestro país, cambiar una rueda en la autopista no está penado con multa, pero sí puede llevar a una sanción el hecho de no cumplir con ciertas normas de seguridad. La Dirección General de Tráfico obliga al conductor a usar elementos que alerten al resto de los conductores, como, por ejemplo, la baliza V16 o el chaleco reflectante. Si no cumples estas medidas, la multa puede ser de unos 80 a 200 euros, y en autopistas o autovías, donde está prohibido detenerse salvo emergencia, también podrías ser sancionado si se considera que has puesto en peligro la circulación.

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