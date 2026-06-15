Hyundai, un año más de solidaridad con El Desierto de los Niños

El Desierto de los Niños ha celebrado su vigésima edición, y Hyundai Motor España ha vuelto a estar presente en ella como lleva haciéndolo desde la primera. Esta aventura solidaria reunió en 2026 a 146 personas y 42 vehículos, y dejó testimonios que van mucho más allá de la conducción por los increíbles paisajes del sur de Marruecos.

Mireia Belmonte, campeona olímpica y embajadora de Hyundai Motor España, vivió por primera vez la experiencia y no ocultó su emoción. La deportista reconoció que todo cuanto le habían contado se había quedado corto ante la realidad. Para ella, lo más valioso fue la dimensión humana del proyecto. Además, el Hyundai Kona le sorprendió como compañero de viaje, y asegura que ahora tiene una imagen completamente renovada del modelo.

Santiago de la Rocha, jefe de Prensa de Hyundai Motor España, ha destacado que el apoyo de Hyundai a la educación en estas zonas desfavorecidas no es una acción puntual, sino una convicción. En esta edición se fue un paso más allá con el apadrinamiento de dos centros para personas con discapacidad, uno en Boumalne Dades y otro en Erfoud, dotándolos de equipamiento para rehabilitación, sillas de ruedas, muletas y bastones especiales.

Por su parte, Leopoldo Satrústegui, presidente y CEO de Hyundai Motor España, lleva respaldando este proyecto desde el inicio y no duda en afirmar que es un orgullo formar parte de él. En estas veinte ediciones han pasado más de mil niños por el desierto. Se han construido escuelas, pozos y bibliotecas. Y la convicción que mueve a Hyundai es tan sencilla como sólida: la educación y el deporte son la base del progreso de cualquier sociedad.

Hyundai IONIQ 9 supera los retos del desierto

La vigésima edición de El Desierto de los Niños puso a prueba a los vehículos de la caravana en algunos de los terrenos más exigentes del sur de Marruecos. IONIQ 9 superó el reto y, además, se convirtió en el protagonista indiscutible de la expedición, demostrando que la electrificación y las capacidades off-road pueden ser compatibles.

El vehículo que participó en la aventura fue una unidad prácticamente de serie. Las únicas modificaciones específicas para la ocasión se centraron en la instalación de una plancha de duraluminio para proteger los bajos (por pura precaución) y la monta de neumáticos Hankook Dynapro AT2, elegidos por su comportamiento en terrenos pedregosos, barro y arena. Todo lo demás, desde la mecánica hasta la electrónica de a bordo, corresponde al IONIQ 9 que cualquier cliente puede adquirir en un concesionario.

Para apoyar esta apuesta por la electrificación en el desierto, Satrústegui explicó que Hyundai instaló cuatro cargadores de 11 kW en los hoteles de la cadena Xaluca presentes en el recorrido. IONIQ 9 se recargó cada noche a la llegada al hotel, sin necesidad de alterar en absoluto el ritmo del viaje.

La autonomía homologada según el ciclo WLTP alcanza los 620 kilómetros en la versión de tracción trasera y se mantiene por encima de los 600 kilómetros en las versiones AWD. En el contexto de una expedición de varios días por el sur de Marruecos, esta cifra genera una tranquilidad total. La ansiedad por la autonomía que históricamente ha frenado la adopción del vehículo eléctrico en rutas exigentes no tuvo ningún protagonismo en esta caravana.

Hyundai y El Desierto de los Niños 2026

Hyundai Motor España lleva 22 años implicándose de forma directa en El Desierto de los Niños. Desde su primera edición, la participación de Hyundai en el proyecto nunca ha sido meramente económica o logística, ha sido integral y, sobre todo, humana.

En la edición 2026, Hyundai Motor España volvió a estar presente en todos los frentes solidarios. Se distribuyó material escolar en las escuelas de los pueblos más desfavorecidos del sur de Marruecos, una acción que se repite cada año porque la educación, como subraya el presidente y CEO de Hyundai Motor España, es la base fundamental del progreso de cualquier sociedad.

Y este año se dio un paso más: Hyundai apadrinó dos asociaciones de personas con discapacidad, una en Boumalne Dades y otra en Erfoud. A ambas se las dotó de equipamiento para rehabilitación, sillas de ruedas, muletas y bastones especiales. La de Erfoud lleva años recibiendo apoyo de Hyundai, pero en 2026 se formalizó ese vínculo con un compromiso de apadrinamiento estable. Con la de Dades, el objetivo es hacer exactamente lo mismo.

La Fundación Alain Afflelou graduó la vista a 790 personas en cuatro localidades, y 430 de ellas recibirán gafas fabricadas en las instalaciones de INDO en Marruecos. La implicación directa de voluntarios sobre el terreno, desplazados en un Hyundai STARIA HEV, refleja el mismo espíritu que anima a los equipos de Hyundai Motor España: estar presentes, no solo respaldar desde la distancia.

En el plano de la movilidad eléctrica, esta fue la cuarta edición consecutiva en la que Hyundai Motor España incorporó un vehículo 100% eléctrico a la caravana. En 2026 le correspondió el turno a IONIQ 9, cuyo comportamiento fue, en palabras del propio directivo, excepcional. Para facilitar la recarga durante el recorrido, Hyundai instaló cargadores de 11 kW en los hoteles de la cadena Xaluca presentes en la ruta, lo que permitió que IONIQ 9 completara todas las etapas sin ninguna limitación; una red de puntos de recarga que ahora queda disponible para cualquier viajero con vehículo eléctrico que recorra esa zona de Marruecos.

El viaje sirvió también como banco de pruebas en condiciones reales para el Santa Fe XRT, la versión más campera de este SUV familiar, desarrollada específicamente por Hyundai Motor España para nuestro mercado. Este proyecto resume bien la forma de trabajar de HMES: comprometida con el cliente, conectada con el territorio y convencida de que la tecnología tiene que estar al servicio de las personas.