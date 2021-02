365 días de su petición sin respuesta: Rocío Flores dinamita los puentes que tendió a su madre

Siempre había permanecido en un discreto segundo plano. La respuesta de Rocío Flores cuando se le acercaban las cámaras de televisión era sonreír educadamente, dejando para el resto de miembros de su familia las opiniones sobre un conflicto que dura ya muchos años y que tiene a sus padres, Rocío Carrasco y Antonio David Flores, como protagonistas. Sin embargo, todo cambió hace un año. Contra todo pronóstico, Rocío decidió decir “sí” a la oferta del programa ‘Supervivientes’ y se embarcó en la que, hasta la fecha, ha sido la aventuras más emocionante de la vida.

Sin sus amigos, sin su familia y sin nadie conocido –a excepción de Ana María Aldón-, Flores tuvo la oportunidad de mostrarse al mundo tal y como es, dando una nueva visión a la guerra de sus progenitores. Pero lo más significativo, lo que marcó un antes y un después fue su manera de referirse a su madre, por la que lloró en más de una ocasión. A lo largo de las semanas que estuvo en Honduras, la joven se acordó mucho de Rocío Carrasco, pese a que lleven años sin verse y sin hablarse, dejando claro a todo el mundo que a pesar de todo lo que ha pasado entre ambas sigue pensando en ella y quiere que esté bien.

Quizás ni ella misma sabía aquel 15 de febrero de 2020 en el que cogía un avión con rumbo a Honduras que derramaría tantas lágrimas por su madre, pero así fue. No solo confesó que le dolía no tener contacto con ella, si no que llegó a mandarle un mensaje de reconciliación que todavía no ha obtenido respuesta. “Al igual que cuando nos dieron la noticia del coronavirus todo el mundo tenía noticias de su padre y de su madre y yo era la única que no… ¿Qué me encantaría tener relación con ella? Pues sí. ¿Y que es mi madre y no la tengo? Pues es la verdad. Pero estoy cansada de que se utilicen ese tipo de cosas en mi contra porque creo que no me lo merezco”, dijo muy afectada.

Además, dijo que si pudiera mandarle un mensaje “le diría que quizá estaría bien tener un acercamiento por mi parte y sobre todo por el que viene detrás mía, que yo al final soy mayor pero mi hermano se está criando sin su madre”, siguió, recordando que en su caso ya eran siete los años que habían pasado sin hablar con ella. “Se ha perdido todo de nosotros”, sentenciaba.

Todo el mundo tenía la ilusión en aquel momento que en un arrebato de emoción Rocío Carrasco cogiera el teléfono y sorprendiera a su hija (y al resto del mundo) para dedicarle unas palabras de cariño. Pero eso no pasó. La nieta de ‘La más grande’ se tuvo que conformar con las llamadas de su padre y el cariño del resto de la familia, que sí la apoyó en todo.

Después de regresar de ‘Supervivientes’ las cosas no solo siguen igual entre madre e hija, sino que la distancia que las separa es un poco más grande. Este pasado viernes se pudo comprobar de primera mano y es que Rocío Flores no dudó en colocarse al lado de la mujer de su padre, Olga Moreno, en el conflicto judicial que esta mantiene con su madre. La malagueña tuvo que acudir a los Juzgados de Plaza de Castilla para declarar ante el juez por un presunto delito de revelación de secretos y, tras ello, se reunió con Rocío Flores, a la que quiere como si fuera su propia hija. Junto a ellas se encontraba otra persona también muy cercana para la demandante, su hermana, Gloria Camila, con quien tampoco tiene relación alguna. Juntas, tía y sobrina, parecían querer mandar un mensaje claro a Rocío Carrasco: ella es la que está sola.