La muerte de Rocío Jurado hace casi quince años, abrió un cisma en su familia que aún no se ha solucionado. La distancia física y emocional de su hija mayor con el resto de los Mohedano es tal que, aunque todos sigan llorando a la artista, cada uno lo hace a su manera y apareciendo en los homenajes que consideran oportunos, eso sí, sin coincidir en ellos. La cantante de Chipiona sigue siendo la más grande y no hay quien le haga sombra, aunque sus dos hijas, de alguna manera, han intentado probar suerte en el mundo artístico. Todo más allá de haber sido, durante años, dos personajes de la prensa del corazón.

A pesar de las exclusivas, y las diferentes portadas que han protagonizado, las dos hermanas también han hecho sus pinitos en televisión. Rocío como presentadora y colaboradora, Gloria Camila como concursante de reality y reportera. Pero una vez finalizada esta etapa en la pequeña pantalla, ambas han decidido encaminar sus pasos a sendas actividades que nada tienen que ver con seguir ejerciendo de celebs, aunque siguen ligadas al mundo artístico en el que triunfó su madre.

Rocío Carrasco: de la pasarela a los teatros

La hija de Rocío Jurado y Pedro Carrasco no destacó precisamente por sus buenas notas en el colegio y con quince años probó suerte como modelo, desfilando para recaudar fondos para FASE (Fundación Antisida de España). Como no podía ser de otra manera, sus padres estuvieron presentes en un día tan especial para ella. Ilusionada, nerviosa y dando lo mejor de sí, Rocío ejerció de perfecta maniquí en el Casino de Madrid. A partir de ese momento, la hija de la intérprete de ‘Como una ola’ decidió que quería dedicarse al mundo de la moda profesionalmente y, durante un tiempo, ejerció de maniquí hasta dar el salto a televisión.

Fue gracias a María Teresa Campos y su idea de ficharla como colaboradora en ‘Día a día’ cuando Rocío hizo sus primeros pinitos frente a la cámara. Con ella estuvo trabajando casi diez años empezando en Telecinco y después siguiendo en Antena 3. Junto a la Campos y Paco Valladares formó el tándem perfecto haciendo de actriz en los divertidos sketchs que interpretaban cada mañana. De ahí pasó a presentar, ‘Cita con Apeles’, junto al polémico padre Apeles. Tras casi diez años de silencio, Rocío Carrasco fichaba por ‘Hable con ellas’ donde estuvo dos años para luego volver a televisión, seis años después, como colaboradora de ‘Lazos de sangre’.

Pero, trabajo en televisión aparte, Rocío ahora solo quiere ponerse ante los focos para llevar a cabo su trabajo como empresaria teatral. Hace tres años que se estrenaba ‘Punto de partida’, el primer homenaje musical dedicado a Rocío Jurado organizado por su hija, protagonizado por Anabel Dueñas y contando siempre con el apoyo de Fidel Albiac. Tal fue el éxito, que el 13 de septiembre de 2019 el matrimonio se embarcaba en un nuevo musical, ‘Qué no daría yo’, creado por ellos y en el que Albiac figuraba como director artístico y productor musical. Y aunque el COVID y la crisis hayan tocado de lleno el mundo de la cultura, la hija de Rocío Jurado sigue luchando por sacar adelante este trabajo.

Gloria Camila: reportera y actriz

Gloria Camila también dio el salto a la televisión siendo el fichaje estrella de ‘Supervivientes 2017’. La experiencia de la hija de José Ortega Cano solo duró 10 semanas, convirtiéndose en la sexta expulsada de su edición, a solo dos días de celebrar su segundo aniversario con Kiko Jiménez. Tras su paso por Honduras, se convertía en reportera de ‘Volverte a ver’, programa presentado por Carlos Sobera, y donde Gloria formaba equipo, entre otros, con Sofía Cristo.

Pero su sueño era ser actriz. La hermana pequeña de Rocío Carrasco ya mostró su interés por el mundo de la interpretación hace siete años. Fue en ‘El programa de Ana Rosa’ donde se contó que incluso habría estado interesándose por varias escuelas de arte dramático de prestigio. Pero no fue hasta el pasado mes de octubre cuando se supo que su debut como actriz estaba más cerca de lo que se pensaba. Gloria Camila Ortega Mohedano había conseguido un papel en la nueva serie de televisión que preparaba TVE. Las críticas de algunas profesionales del gremio no tardaron en llegar y la sobrina de Amador Mohedano no tardó en salir al paso explicando que había pasado varios castings como cualquier otro intérprete. Y por fin, el próximo lunes a las 16:30 horas, comenzará ‘Dos vidas’, su primer trabajo como actriz.