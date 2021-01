A pesar de la llegada de la vacuna contra el COVID, el aumento de las cifras de contagios y de fallecidos ha hecho que estás Navidades hayan estado marcadas por la pandemia. Restricciones en cuanto a asistentes en las reuniones familiares y toques de queda que han hecho que cenas, comidas y reuniones hayan cambiado radicalmente. Incluidas las de la familia Campos. María Teresa es persona de riesgo y cuando se decretó el estado de alarma en el mes de marzo, pasó la cuarentena con Terelu Campos, siguiendo escrupulosamente las medidas recomendadas por los especialistas. Carmen Borrego dio positivo y, aunque los síntomas no fueron graves, tuvo que pasar la cuarentena aislada en una habitación de su domicilio, como ella misma relató en ‘Viva la vida’.

Las Navidades se presentaban de la misma manera. Son una familia amplia de 7 miembros en total: María Teresa, Terelu y Alejandra Rubio, Carmen Borrego, su marido José Carlos Bernal y sus dos hijos. Pero no hay que olvidar que tanto Rocío Carrasco como Fidel Albiac son considerados dos integrantes más de este clan de comunicadoras. Ni rastro de ellos en las imágenes que publicaron en redes sociales tanto Alejandra como Terelu. Ni la hija de Rocío Jurado ni su marido pasaron Nochebuena y Navidad con ellos. Estas fiestas han sido así para todos, y ellos son muy respetuosos con las normas.

Es más, Mila Ximénez también pretendía sentarse a la mesa con ellas en Navidad, pero las nuevas restricciones y su estado de ánimo la hicieron causar baja. Pero, aunque no estuvo físicamente, sí estuvo en el pensamiento de sus amigas y, como ella misma reveló en ‘Sálvame’, Terelu ejerció de perfecta anfitriona y la hizo llegar a su domicilio el menú completo que degustaron compuesto de caldo, crema de verduras, marisco y pavo -receta de la abuela de la presentadora-.

Pero la sorpresa ha llegado en el Día de Reyes. ¡Por fin! Rocío y Fidel han podido reunirse con su familia, y ha sido la nieta pequeña de María Teresa la encargada de inmortalizar el momento y hacer partícipe del ‘momentazo’ a todos sus seguidores. Alejandra publicaba en la tarde del 6 de enero dos imágenes: una en la que aparece con Rocío y Anabel Dueñas, la protagonista del musical homenaje a ‘la Jurado’, y otra en la que también aparece Terelu. Y por si había dudas de la magnífica relación que existe entre ellas, la joven colaboradora de televisión no se olvidaba de poner un corazón en el que puede leerse «Family Time».

El «mayor regalo» de Reyes de su hija

Mientras Rocío Carrasco posaba feliz, sonriente, relajada y abrazada a Alejandra Rubio, Rocío Flores también compartía ‘su suerte’ en sus redes sociales. Una suerte que no es otra que su familia. En sus stories, la joven publicaba una imagen en la que aparece rodeada de los suyos: su padre, Antonio David Flores, Olga, sus hermanos David y Lola y su novio Manuel. Como no podía ser de otra manera, su instantánea también llevaba un mensaje implícito: «Este año decidí no compartir por aquí los regalos de Reyes, pero sí os comparto mi mayor regalo, no pido más».

Ha sido un año difícil para los suyos, especialmente en los últimos meses cuando Antonio David tuvo que enfrentarse a una serie de supuestas amantes que llegaron a hacer tambalearse su matrimonio y que provocaron que la propia Ro sacara la cara por su padre y por Olga Moreno, a quien considera una madre. Rocío Carrasco sigue sin tener contacto con sus hijos. Las peticiones de su hija mayor durante su participación en ‘Supervivientes’ no surtieron el efecto esperado. Sigue guardando silencio al respecto aunque, tras las últimas noticias sobre el Museo de Rocío Jurado, sí aclaró -después de unos años-, que la paralización del proyecto nunca dependió de ella. Algo de lo que siempre le acusaron los Mohedano, empezando por su tío Amador, su tía Gloria y su hermana Gloria Camila.