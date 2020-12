Es acercarse el Día de los Inocentes y echarse a temblar. Los colaboradores de televisión no se libran de las bromas, aunque sea unos días antes de la fecha. Eso le ha ocurrido a Terelu Campos, que ha sido la protagonista de una pesada broma ideada por su hija Alejandra. La nieta de María Teresa Campos contaba con la ayuda de su tía Carmen Borrego para hacer de la inocentada algo más creíble. Y es que la joven decidió contarle a su madre que estaba embarazada, y eso incluía un test de embarazo positivo y la complicidad de su tía.

La imágenes de la inocentada a Terelu se emitieron el sábado en ‘Viva la vida’. Nada más comenzar el programa, Emma García aparecía con las Campos en lo que simulaba un paritorio. Mientras que las hijas de María Teresa aparecían con mascarillas y batas de médico, Alejandra se encontraba postrada en una camilla. La presentadora anunciaba entonces que la mayor de las hermana iba a llevarse una sorpresa. Comenzaba entonces a conocerse cómo se había preparado la broma a la excolaboradora de ‘Sálvame’.

Su hija pedía ayuda a su tía para darle veracidad a la broma que había ideado: «Le voy a decir que estoy embarazada», confesaba Alejandra a Carmen que no podía creer lo que había maquinado su sobrina. «Nos puede dar una leche», le respondía rotunda. Pero las dos siguieron adelante con la trama, ayudadas por varios miembros del equipo. El momento perfecto para gastarle la broma era una comida que tenían prevista para tratar, entre otros temas, una nueva campaña publicitaria que les habían ofrecido.

Con cámaras instaladas de forma estratégica en el lugar en el que almorzaron y, mientras esperaban a la persona que les iba a facilitar más detalles de este trabajo, Alejandra comenzaba a fingir sentirse mal, asegurando incluso sentir náuseas. Preocupada, Terelu le preguntaba a su hija qué pasaba, y la joven explicaba entonces que tenía algo que contar, que no sabía cómo hacerlo y que estaba muy nerviosa por lo que tenía que decirle. «Mamá, te quiero decir algo, pero no sé cómo hacerlo», contaba entonces mientras su madre le miraba atónita.

«¿Pero es algo malo?», preguntaba entonces Borrego. «Me va el corazón a mil, espera que me relajo», decía antes de dar la noticia. Pero su madre se adelantaba: «Alejandra por favor, me estás asustando. ¿Qué pasa?¿Estás embarazada?», preguntaba la presentadora. En ese momento, Alejandra Rubio, que seguía metida en su papel, le ensañaba una prueba de embarazo con resultado positivo relatando que sabía de su embarazo desde hacía solo unos días. «Lo siento, mamá».

Terelu Campos comenzaba entonces con los reproches comentándole a su hija que no está centrada. «Sabía que estaba embarazada, ya llevo un tiempo que no la veo centrada con las pastillas, ni con esto ni con nada», le comentaba a su hermana. Y continuaba visiblemente agobiada por la situación: «En plena pandemia, con el covid, un embarazo de riesgo por el covid…». Y proseguía argumentando las razones por las que sabía de este embarazo, al haberse fijado en ciertos cambios de su hija. «No ha comido hamburguesas en la vida, y ahora llevo hamburguesas, y come hamburguesas».

Carmen Borrego le seguía la corriente a su sobrina: «Pensaba que tenías una enfermedad, tengo el corazón a mil», disimulaba entonces. Terelu trataba de calmarse y le decía a su hermana que tendría que ser ella abuela antes porque sus hijos son mayores, pero además lanzaba una pregunta preocupada por cómo se lo tomaría su madre cuando supiera la noticia. «Es la que mejor se lo va a tomar, lleva un tiempo diciendo que a ver cuándo la hacen bisabuela», le respondía entonces su hermana.

Tras varios minutos y después de que su acompañante apareciera con un ramo de flores y el típico muñeco del Día de los Inocentes, tía y sobrina comenzaron a reírse. Y aunque Terelu Campos tardó unos minutos en reaccionar, enseguida sacó su carácter: «No te quiero dar un abrazo y menos con lo que me has hecho, cerda», le decía Carmen huyendo literalmente de ella y de su hija.