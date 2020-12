No ha sido un año fácil para Mila Ximénez. Fue el pasado mes de junio cuando la colaboradora de ‘Sálvame’ anunciaba que se le había detectado un cáncer de pulmón. Estaba «asustada» pero con ganas de plantarle cara y vencer la enfermedad. Y en ello está. Continúa con su tratamiento y han llegado unas fechas difíciles, sobre todo debido a la situación de crisis sanitaria que aún se vive desde que en marzo se detectara el estado de emergencia debido a la pandemia del coronavirus. Pero la llegada de la Navidad ha sido un ‘mazazo’ para la periodista sevillana. Las restricciones han hecho que estas fechas tan familiares sean un agujero negro para ella, que tiene a sus hermanos en su ciudad natal y a su hija y a sus nietos a más de mil kilómetros.

Y así lo manifestaba hace unos días, afirmando que sentía «pánico» por cómo iba a pasar Nochebuena y Navidad. Pero Mila no está sola. Es una de las colaboradoras de televisión más queridas, y le han hecho llegar todo su cariño para poder paliar ese ‘dolor’ de tener a su gente tan lejos en un momento duro para ella. Sus planes se fueron al traste, pero no hay nada que una buena amiga no haga por otra. Y esa, para ella, es Terelu Campos. Ha sido la hija mayor de María Teresa Campos quien ha cuidado de su amiga, con un gesto que Mila jamás olvidará.

Ximénez ha contado que dentro de sus planes entraba compartir mesa y mantel con ellas el día de Navidad, pero la comunicadora no se encontraba bien y además «Teresa también es miedosa como yo», contaba. Esto, sumado a las recomendaciones del Gobierno de juntarse únicamente seis comensales, fueron suficientes para que finalmente no se reunieran. «Somos 5 personas no convivientes, y lo pasaron José Carlos, Teresa, Carmen, Terelu y también iba a ir yo».

Terelu la hizo llegar a su casa el mismo menú que degustaron las Campos la noche del 24 y en la comida del 25 de diciembre. «Es alucinante. Vino la persona que trabaja con Terelu con todo lo que habían comido», relataba Mila emocionada con este gesto de su amiga que nunca olvidará, y por eso ha querido agradecérselo públicamente: «Es una magnífica anfitriona, una magnífica amiga, estuvo pendiente de mí toda la noche y todo el día», decía feliz al sentirse tan arropada. «Tuve una noche rara y un día raro, y sé que lo pasaron bien, tranquilas, aunque con sus momentos de ausencia», explicó a sus compañeros.

¿En qué consistió el menú? Mila relató que la comida llegó perfectamente envasada en diferentes tuppers, «siete y ocho con caldo, y para el caldo pollito, jamón, huevo y picatostes todo cortado. Crema de patata, crema de apio y puerro, pavo con su salsa, gambas, camarones y cigalas». No le faltó detalle para que su amiga tuviera el estómago lleno pero sobre todo el alma repleta de cariño como así ocurrió. Ximénez se ha dado cuenta de lo importante que es para Terelu y viceversa. Este gesto de la presentadora hizo que, a los halagos de su compañera y amiga se sumaran las voces de otros colaboradores de ‘Sálvame’, entre ellos Kiko Matamoros que no dudó en dejar claro que para él, la hija de María Teresa Campos es, además de buena persona, una compañera excelente.

Además de por boca de Mila Ximénez, hemos sabido qué manjares han degustado las Campos estos días. Alejandra Rubio y la propia Terelu han compartido con sus seguidores el cocinado y la mesa decorada al detalle para la ocasión. «Ayer guisé el pavo, he encargado un poquito de marisco, jamoncito, foie», contaba la presentadora en sus redes sociales confesando además que había rescatado una receta de su abuela para cocinar el plato fuerte de Nochebuena. Este año 2020 ha destacado además la ausencia de Rocío Carrasco y Fidel Albiac. Considerados de la familia, las restricciones sanitarias recomendadas para estas fechas les han ‘dejado fuera’. María Teresa Campos y su familia han cumplido a rajatabla con la normativa, son personas de riesgo y no han querido tentar a la suerte, el año que viene será otro cantar.