Rocío Flores denuncia acoso e insultos en las redes sociales

Rocío Carrasco era la protagonista de este miércoles en su regreso a ‘Sálvame’. Sin embargo, todo el mundo estaba atento a los miembros más cercanos de su familia, como su hija Rocío Flores, que horas antes de que su madre pisara el plató del espacio de Telecinco parecía querer mandarle un mensaje a través de una storie. Si bien Rociíto siempre ha asegurado que mantiene la esperanza de que en algún momento pueda retomar la relación tanto con ella como con su hijo menor, David, de momento no se encuentra preparada.

Entre ambas han pasado muchas cosas, y eso que llevan años sin hablarse, pues sus últimos encuentros fueron muy dolorosos y propiciaron esa ruptura que todavía continúa. A pesar de todo, Carrasco siempre ha querido dejar claro que la culpa no es de su hija: «mi hija ha sido verdugo porque antes fue víctima», ha dicho en más de una ocasión, señalando a su exmarido, Antonio David Flores, como el verdadero culpable.

Hay muchas personas que entienden lo que dice, pero toras tantas que no y que optan por insultar y vejar a la joven, algo que nunca debería hacerse. A través de su perfil de Instagram, la nieta de Rocío Jurado ha denunciado las amenazas e insultos que está recibiendo a través de las redes sociales. En las capturas de pantalla de su cuenta que ha compartido, se puede ver cómo una usuaria de esta plataforma la llama «foca», «morsa» o «subnormal» y le responde con sorna a una imagen en la que sale duchándose diciendo «cuidado no te resbales sin querer».

Lejos de dejarse llevar por estas provocaciones, la colaboradora de ‘Supervivientes’ ha optado por demostrar que tiene más educación, respondiendo con sentido del humor. «La pobre debe de estar demasiado aburrida. Eso sí, a ella le encanta que la ponga por aquí, se siente orgullosa. Lástima ver gente así. Pero lo mejor de todo es que me sigue», ha escrito.

Pero esta mujer no es la única que ha optado por insultar a Rocío. En otra storie, Rocío muestra dos notificaciones que ha recibido en las que además de insultarla, la amenazan. «Soy yo y no sales de la cárcel hasta el día que te mueras, zorra», «no te mereces ni respirar», se puede leer en los mensajes. Como respuesta, Flores señala que «definitivamente la gente está muy muy mal de la cabeza».

Estos comentarios, por lo que se puede ver en una de las capturas, se han producido unos minutos antes de que su madre se sentara en ‘Sálvame’, donde explicó que de momento no se ha puesto en contacto ni con sus hijos. «Ni la he recibido, ni la he esperado, y tengo la esperanza de que algún momento en el tiempo suceda. La vida es larga, si Dios quiere. Ahora mismo no es el momento», dijo, dejando la puerta abierta a una posible reconciliación. Pero tampoco ha tenido con contacto con ningún otro miembro de su familia, que está a la espera de conocer lo que Rocío Carrasco tiene que decir en ‘El nombre de Rocío’, cuyo estreno se espera para las próximas semanas.