La lotería llega a ‘OT’ 2017: premiadas las mujeres de la limpieza

La lotería ha llegado a Operación Triunfo. En el sorteo celebrado este viernes 22 de diciembre han resultado ganadoras las mujeres que desde octubre limpian las instalaciones del talent más famoso de TVE. En concreto, a las trabajadoras les han tocado 120.000 euros y, una vez conocida la noticia, no han podido reprimir unas lágrimas que han terminado llamando la atención de algunos concursantes.

Confinadas en el baño y llorando de la emoción, las limpiadoras se han topado con Ana Guerra que ha terminado desvelando a los espectadores del 24 horas lo ocurrido: “A las chicas de la limpieza del plató de OT les han tocado 120.000 euros y me alegro muchísimo de que le toque a gente trabajadora”.

“Como me he alegrado de que le toque a gente trabajadora, de que le toque a gente que trabaja limpiando mierda. Y dices tú: gózate ahora los 120.000 euros” #OTDirecto22D pic.twitter.com/7AbAacybQJ — ela 🥑 war (@elademimi) 22 de diciembre de 2017

Pocos minutos después, Ana War, nombre con el que se conoce a la intérprete de ‘La Bikina’, seguía aún conmocionada y le explicaba a otro miembro del staff: “¡Qué fuerte lo de las chicas de la limpieza, chaval! ¡Cómo me he alegrado cuando las vi llorando en el baño. Cómo me he alegrado de que le toque a gente trabajadora, a gente que trabaja limpiando mierda! Y dices tú: ‘gózate y ahora 120.000 euros’. Bua, chaval”.

Este gesto, el de alegrarse tanto por el premio de las limpiadoras, ha sido muy aplaudido en las redes sociales. Denota, por parte de Ana Guerra, una gran solidaridad y una emoción que dista mucho de la envidia y la codicia.