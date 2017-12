El escándalo de acoso sexual en Hollywood provocado por el ‘todopoderoso’ productor Harvey Weinstein parece no tener fin. Todas las semanas se conocen nuevos casos de mujeres que, presuntamente, fueron acosadas, agredidas e incluso violadas por el que fuera uno de los hombres más importantes de la industria cinematográfica. La última ha sido Salma Hayek, quien ha publicado en The New York Times una desgarradora carta en la que acusa al productor no solo de acosarla sexualmente, sino también de amenazarla de muerte.

I finally wrote my story in the New York Times, Harvey Weinstein was my monster too. Finalmente escribí mi historia en el New York Times Harvey Weinstein también fue mi monstruo. @new_york_times__ #girlpower Una publicación compartida de Salma Hayek Pinault (@salmahayek) el 13 de Dic de 2017 a la(s) 10:06 PST

Una de las primeras reacciones que se han conocido públicamente ha sido la de Antonio Banderas, que ha salido en defensa de su “amiga” y da total credibilidad a las acusaciones vertidas por la actriz mexicana.

Estoy impactado y triste ante los terribles hechos que ha hecho públicos mi querida amiga Salma Hayek sobre el productor Harvey #Weinstein. Su integridad, su honestidad como mujer y como profesional me hacen dar absoluto crédito a sus palabras. pic.twitter.com/GZJsgxYGRE — Antonio Banderas (@antoniobanderas) 14 de diciembre de 2017

Los hechos que denuncia Salma Hayek tuvieron lugar en 2002, durante el rodaje de la aplaudida ‘Frida’, película en la que la mexicana daba vida a la irrepetible artista. Según ha narrado Hayek, Harvey Weinstein le invitaba constantemente a su habitación, a ducharse con él e incluso a que le practicase sexo oral. Ante la negativa de la intérprete, el productor, al que califica de “monstruo”, le dijo: “Voy a matarte, no creas que no puedo”.

No lo recuerda

La respuesta de Harvey Weinstein ante esta última y grave acusación no se ha hecho esperar. A través de uno de sus abogados, el que fuera uno de los grandes referentes de Hollywood ha dicho que no recuerda haber acosado a Salma Hayek, ni haberla presionado para realizar desnudos gratuitos en la citada película. Además, justifica su insistencia en rodar una escena de sexo entre dos mujeres alegando que era necesaria para plasmar la bisexualidad de Frida Kahlo.

En su misiva, Salma Hayek reflexiona sobre la razón por la que finalmente pudo escapar a las garras de Harvey Weinstein: “me pregunto si no fue mi amistad con Quentin Tarantino y George Clooney lo que me salvó de que me violara”.