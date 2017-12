La estatua de Maradona desata las burlas en Twitter, al estilo del busto de Cristiano

Maradona está acostumbrado a las alabanzas, los homenajes e, incluso, a que le traten como a un Dios. Sin embargo, no siempre es fácil capturar con acierto la imagen de uno de los mayores ídolos futbolísticos del mundo. Es por ello, que la estatua de 10 metros inaugurada en la India para homenajear al astro del balón se ha convertido en el hazmerreír de la red, como ya sucediese en su día con el busto de Cristiano Ronaldo en el aeropuerto de Madeira.

El argentino se desplazó a la India, acompañado por su pareja Rocío Oliva, para participar en diversos actos benéficos. Sin embargo, ha sido su estatua la que ha acaparado toda la atención, ya que el parecido con Diego Armando es más bien anecdótico. Como no podía ser de otra forma, la efigie ha despertado la creatividad de los internautas, que han inundado la red de divertidos ‘memes’.

One of these is a statue of Diego Maradona. pic.twitter.com/4KqgUGPjD8

— Steve Darrah 💀⚫️⚪️ (@Darrah88) 11 de diciembre de 2017