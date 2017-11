Pocas veces habíamos escuchado a una madre hablar tan claro como lo ha hecho Aurah Ruiz, pareja de Jesé Rodríguez. La tensión entre ambos tiene como motivo el nacimiento prematuro de su hijo Nyan, ingresado desde que viera la luz hace cuatro meses, y ha alcanzado ahora su pico más alto.

La que fuera tronista de ‘Hombres y Mujeres y Viceversa’ ha arremetido contra el futbolista canario, recriminándole su desidia y actitud ante la enfermedad de su hijo. Lo ha hecho en un contundente Instagram Stories del que se han hecho eco las redes sociales.

GRANDE @JeseRodriguez10 acabas de quedar retratadísimo. No sé cómo no se te cae la cara de vergüenza. Mucho ánimo @aurahruiz pic.twitter.com/6G29kACram — ❥lola -3 SAY IT TO MY FACE (@lolatihan) 9 de noviembre de 2017

“Tu hijo está en el hospital y tú de cena por ahí con tus amiguitos porque estar con tus amiguitos y el ‘reggaetuning’ es mejor que estar con él. Tu hijo lleva cuatro meses ingresado en el hospital y tú llevas mes y medio sin venir a verle. Así que mueve el culo mi niño que da vergüenza ya. Vergüenza. Hasta los cojones ya”.

Aurah Ruiz no se lo ha pensado dos veces y ha denunciado la dejadez del actual jugador del Stoke City inglés: “Es mejor estar con tus amiguitos que con tu familia ¿no? Me da hasta vergüenza ajena y no voy a parar de hacer directos y decírselo a todo el mundo y decirles quién eres tú hasta que aparezcas por aquí. Porque hasta que no aparezcas yo no me puedo ir, ¿vale? para que lo sepas. Dile a tu equipo que no te dé días libres, porque para que te dé días y te vengas con tus amigos no procede, mi niño”.

El silencio Es el único amigo Que no traiciona …. #fronteo Una publicación compartida de Jesé Rodríguez (@jeserodriguez10) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 4:16 PST

Ante este ataque, Jesé ha colgado una publicación con una imagen suya en la que aporta un enigmático mensaje: “El silencio es el único amigo que no traiciona…”.