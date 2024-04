La confesión que hizo Laura Matamoros desde Supervivientes, espacio en el que participa, sobre Madame de Rosa ha provocado una ‘guerra’ de influencers. Durante su participación en el espacio de Telecinco, la hija de Kiko Matamoros sacó a relucir una polémica que nació en los Premios Ídolo, creados por otra compañera de profesión, Dulceida. «Sé que fueron los Ídolo el 14 de marzo, pero a mí no me invitaron. Yo también soy un ídolo. El año pasado hubo una que ganó que me dio por cu…, pero no porque ganara, sino por el discurso que dijo y mira que me llevé bien con ella», espetó en un primer momento. «Dijo que ella se merecía mucho ese premio porque no era ni hermana de… ni hija de… Me pillé un mosqueo y mira que la quería», expresó Laura, dejando claro el origen de su malestar con Madame.

Estas declaraciones han provocado que varias creadoras de contenido se pronuncien el respecto. Por su parte, Susana Molina ha indicado en el marco del rebranding de ViveApp -su propia marca-, que «yo creo que Laura está muy equivocada porque el discurso de Madame se refería al mundo de la moda y yo no he visto a Laura Matamoros en una Fashion Week de Milán, de París o ningún sitio».

Laura Matamoros en ‘Supervivientes 2024’. (Foto: Mediaset)

Dulceida, que ha anunciado recientemente su embarazo, también ha querido posicionarse y ha confesado que Laura fue una de las primeras en estar invitada a los mencionados galardones. «No entiendo por qué decir esa mentira. Luego todo lo que dijo de Ángela se lo podría haber dicho a ella si decía tenerle cariño. Lo vi muy fuera de lugar. Yo no le voy a decir nada, yo paso de estas cosas. De hecho, yo no invito yo tengo un equipo para eso. Para mí son tonterías», ha explicado.

Dulceida en el Festival en una imagen de archivo. (Foto: Gtres)

Por otro lado, Anna Ferrer Padilla se ha pronunciado sobre la polémica. «Desde pequeña he pensado que la gente se te acerca por ser ‘hija de’, pero estoy muy orgullosa de ser hija de quien soy y he aprendido mucho de ella. Yo también siento esa presión, pero nadie me la pone, me la pongo yo», ha indicado, haciendo referencia a su madre, Paz Padilla.

La reacción de Madame de Rosa

No ha querido tampoco perder la oportunidad de pronunciarse Madame de Rosa. «Si hay algo que he dicho que le molesta, lo lógico es que me lo diga a la cara, no que espere un año y medio y me lo diga en un programa de televisión», ha espetado para después añadir que su discurso fue relacionado con el mundo de la moda «al cual Laura Matamoros no pertenece». «Luego habla de mí, del mérito que yo tengo por haber empezado de cero», ha proseguido.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Ángela Rozas Saiz (@madame)

«Si ella niega que ha empezado de cero, es negar que el agua moja», ha continuado. «Yo considero que tengo más mérito que unas personas que no han andado los escalones que yo he andado y negar eso es ser una desagradecida con su padre por el regalo que le ha hecho», ha proseguido, haciendo también hincapié en que es mentira que no estuviera invitada a los reconocimientos. «No entiendo por qué miente. Laura era una persona con la que tenía buena relación, cuando vi esas declaraciones me explotaba la cabeza», ha sentenciado, tajante.