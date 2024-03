El discreto ex de Laura Matamoros que cuidará de sus hijos mientras esté en ‘Supervivientes’

Laura Matamoros está viviendo una de las aventuras más emocionantes de su vida. El pasado 10 de marzo, la hija de Kiko Matamoros volvió a saltar del helicóptero, del que ya lo hizo en 2017 y se ha convertido en una de las concursantes de Supervivientes 2024. Un reto que asume en uno de sus mejores momentos profesionales, pero también personales. «Estoy acojonada. Cuando me dijeron de volver… Lo he pasado muy bien y muy mal aquí», dijo antes de protagonizar uno de los momentos más esperados de cada edición. Sin embargo, antes de hacerlo, Laura mandó un importante mensaje al que ha sido el hombre de su vida y padre de sus hijos, Benji Aparicio.

«Estoy acojonada. Lo que voy a echar de menos a mis hijos no está escrito. Me da mucho miedo eso», comenzó a confesar en directo la influencer, sin poder contener la emoción. «Ojalá me estén viendo… Les he escrito una carta cada semana, inventándome que he pescado y que he ganado pruebas. Ojalá se les haga llegar, por favor… Esto lo hago por ellos», expresó, haciendo referencia al padre de sus dos hijos.

Laura y Benji, en la playa. / Gtres.

A lo largo de la historia de la familia Matamoros, el cocinero y empresario ha desempeñado un papel destacado, aunque su relación con la concursante no haya sido completamente armoniosa. La pareja se cruzó por primera vez en 2016 gracias a unos amigos en común. Desde entonces, el destino jugó su papel y comenzaron una relación amorosa, a pesar de los intentos de Laura por mantener a su pareja en el anonimato. Sorprendieron a muchos al anunciar que estaban esperando a su primer hijo, Matías, quien nació en mayo de 2018, lo que los convirtió en padres primerizos entregados a su cuidado. Sin embargo, apenas un año después, una separación pareció poner fin a su historia, aunque el tiempo demostró lo contrario.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

Laura conoció a Daniel Illescas, también influencer, en noviembre de 2018 durante un evento publicitario, pero no comenzaron su relación sentimental hasta enero del siguiente año, cuando Laura decidió dar una nueva oportunidad al amor tras su ruptura. La conexión entre ambos era tan fuerte que en poco tiempo decidieron casarse en una playa de Cuba, aunque la ceremonia carecía de validez legal y estuvieron rodeados únicamente de varios amigos creadores de contenido.

Después de confirmar su amor, la relación de Laura y su pareja no logró perdurar mucho tiempo, ya que apenas unos meses después de haberse comprometido, anunciaron su ruptura antes de llegar siquiera a su primer aniversario juntos. Sin embargo, lo más sorprendente fue que, poco después, Laura decidió darle otra oportunidad al padre de su hijo. Aunque se rumoreaba sobre posibles crisis entre ellos, la pareja optaba por no confirmar nada y continuaba su relación, haciendo caso omiso a los chismes.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Laura Matamoros (@_lmflores)

En medio de esta incertidumbre, Laura anunció emocionada que estaba esperando su segundo hijo, una noticia que trajo consigo un aire de renovación a su vida. El nacimiento de su segundo hijo coincidió curiosamente con el cumpleaños de su padre, Kiko, un detalle que destacó como un símbolo de unión familiar. Sin embargo, a día de hoy, parece ser que Laura y Benji Aparicio han decidido continuar sus caminos por separados, pero por el momento, ambos han optado por no dar declaraciones al respecto. Es por ello, que habrá que esperar a ver si la influencer habla del padre de sus hijos durante su estancia en Supervivientes 2024.