Las pistas que confirman a Laura Matamoros como una de las concursantes sorpresa de ‘SV2024’

El estreno de la duodécima edición de Supervivientes, este jueves, prometía no dejar indiferente a nadie. Y no lo hizo. El reality debutó por primera vez bajo la producción de Cuarzo, la productora que fundó Ana Rosa Quintana en el año 2000 y que, en 2017, vendió a Banijay Group haciéndose este con el 100% del capital de la compañía; ante un 21,7% de share y 1.645.000 espectadores. Un dato de audiencia que hacía tiempo que no se veía en un formato de estas características. Nuevas localizaciones -Playa Olimpo y Playa Condena-, un dios de los mares, el regreso de Jorge Javier Vázquez a la televisión tras más de cien días alejado de la pequeña pantalla, y la llegada de dos nuevos concursantes a los Cayos Cochinos al margen de los 17 confirmados, marcaron el devenir del programa y colocarlon, a razón, precisamente, de esto último, a Laura Matamoros en la primera línea mediática.

«Laura Madrueño nos pide paso desde Honduras, porque hay un salto de helicóptero más. Vamos a ver de quién se trata», fueron las palabras de Jorge Javier a los espectadores previo a un giro de guión inesperado. Entonces, Laura Madrueño aprecía subida en el mítico helicóptero y anunciaba que «hemos tomado una decisión sni precedentes. Una decisión que va a marcar un antes y un después en la historia de Supervivientes». «Quiero que miréis este saco, que es muy especial», proseguía antes de lanzar la bolsa con las iniciales L.M desde el aparato a la isla.

Jorge Javier Vázquez en ‘Supervivientes 2024’ / Telecinco

Y no era el único. En ese momento, Jorge daba paso a Sandra Barneda, quien se hará cargo de Supervivientes: Conexión Honduras, el debate de los domingos, para anunciar que «no hay solo un saco, sino dos». Era entonces cuando Madrueño volvía a aparecer en pantalla: «Sandra, ¡Qué gusto saludarte! El domingo será de auténtico infarto, porque el domingo va a ser histórico, hay otro saco». Este segundo saco tenía como iniciales F.J. «Estos dos sacos pertenecen a dos nuevos concursantes de Supervivientes, es algo absolutamente nuevo. Esas iniciales corresponden a concursantes del pasado, conocidos. Los dioses han querido darles una nueva oportunidad», desvelaba Barneda.

Estas palabras de Laura pusieron a los usuarios en la red a trabajar y a especular sobre la identidad de estos dos nuevos concursantes. Mientras que las segundas iniciales se rumorea que pueden ser de Kiko Jiménez, el ex de Gloria Camila; las primeras, no cabe duda, corresponden a Laura Matamoros, que participó en Supervivientes 2017. El fichaje de la hija de Kiko Matamoros, según ha adelantado Semana, llevaría cerrado desde hace algunas semanas y supondrá su ausencia en el magacín de Joaquín Prat Vamos a ver, donde viene colaborando desde hace ya meses.

Laura Matamoros junto a su padre y hermano en ‘Supervivientes 2017’ / Gtres

Los últimos pasos de Laura Matamoros

Habrá que esperar hasta el próximo domingo, día 10 de marzo, para hacer efectivo el fichaje de Laura Matamoros como concursante de Supervivientes 2024. Pero mientras tanto, lo cierto es que son varias las pistas que apuntan a que la influencer ya ha viajado al país de América Central. La última, una publicación de Instagram de su hermana, Ana Matamoros, que reúne a más de seiscientos mil seguidores en la que asegura que «Me da a mí que esta edición de Supervivientes va a acabar conmigo».

Laura Matamoros por las calles de Madrid / Gtres

En los últimos días, Laura Matamoros se ha dejado ver paseando por las calles de madrid, en compañía de uno de sus hijos en común con el chef Benji Aparicio; y luciendo su nuevo color de pelo.