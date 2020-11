Fonsi Nieto y Marta Castro dan la bienvenida a su primer hijo en común

Corren tiempos prósperos para la natalidad. Si hace unas horas eran Edurne y David de Gea quienes anunciaban que estaban esperando un hijo, hoy ha sido el turno de Fonsi Nieto y Marta Castro. El matrimonio ha dado la buena nueva a través de sus respectivas cuentas de Instagram con la imagen del primer peluche que ha recibido su hijo, de nombre Hugo, y que nació hace más de una semana.

El sobrino de Ángel Nieto no podía ocultar la tremenda alegría, orgullo y satisfacción por haber visto la carita a su primer hijo junto a Marta Castro: «Nacer en tiempos de COVID es estar destinado a convertirse en leyenda, Hugo ya está en nuestras vidas en el año más difícil, me da mucha rabia que mi padre y mi abuela no hayan podido conocerle, gracias Marta por el mejor regalo del mundo… estoy muy orgulloso de ti», escribía el DJ. Por su parte, la mamá primeriza se mostró entusiasmada ante este bonito reto que la vida le ha puesto por delante y daba algunos datos del alumbramiento: «Bienvenido al mundo, Hugo. Os presento al nuevo miembro de nuestra familia, el 29/10/20 a las 04:10 llegó a nuestras vidas para llenarnos de amor, hemos estado una semana un poco desconectados centrados en nosotros y en nuestro bebé. Gracias, Fonsi por el regalo más maravilloso que me podías hacer».

La pareja ha querido esperar una semana para dar la noticia porque han estado completamente centrados en cuidar a su recién nacido en sus primeros días de vida. Ahora empezarán a disfrutar de él como se merecen. Para Fonsi Nieto es la segunda experiencia en la paternidad, después del hijo que tuvo junto a Alba Carrillo, con quien ahora guarda una relación más cordial que hace años.

Durante el proceso de gestación han limitado mucho sus salidas para no poner en riesgo la salud de la madre. En una visita a una revisión ginecológica pudimos charlar con ellos y nos transmitieron su felicidad, reconociendo que no les importa el sexo del bebé.

El expiloto recibe la llegada de su hijo como una inyección de energía y de ánimo después de un año tremendamente complicado. Y no solo por la pandemia sino porque perdió a dos seres queridos muy cercanos: «Se me han ido mi padre y mi abuela, pero, a cambio, el de arriba nos manda un hijo, así que estoy contentísimo. Cuando uno lo está pasando mal, acoge las buenas noticias con mucha más alegría», decía el pasado mes de abril, cuando Marta y él anunciaban el embarazo.