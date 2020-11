Nos encanta dar buenas noticias y más aún en un periodo tan triste como el que nos está tocando por vivir por culpa de la pandemia y la que vamos a dar a continuación lo es. Edurne y David de Gea están esperando su primer hijo juntos. Los dos han querido compartir la buena nueva en sus cuentas de Instagram de manera simultánea. Para hacerlo han realizado una foto del primer biberón de su futuro primogénito, un micrófono y unos guantes de portero, los instrumentos de trabajo de los papás del pequeño. Una instantánea muy bonita que no te puedes perder.

Ver esta publicación en Instagram Cucú!! 🐣💛 #BabyIsComing Una publicación compartida de Edurne (@edurnity) el 5 Nov, 2020 a las 6:23 PST

La imagen ha revolucionado las redes sociales y en tan solo 45 minutos ya acumula más de 45.000 ‘likes’. Rostros muy conocidos han querido felicitar a la pareja: Noemí Galera, Cristina Pedroche, María Pombo, Alba Carrillo, Vicky Martín Berrocal, Chenoa o Paula Echevarría, quien también está esperando un bebé, han dejado su comentario.

Si todo sigue su cauce habitual, el bebé nacerá a mediados de 2021 y aunque todavía no han dado a conocer el sexo, el emoji utilizado por David de Gea (un bebé chico) hace indicar que bien podría ser un niño. En las próximas semanas saldremos de dudas. De lo que no hay duda es de que este es el mejor regalo de aniversario posible. Edurne y David de Gea cumplen diez años de amor. Y no es la única celebración ya que este 7 de noviembre el portero de la Selección Española cumple 30 años, mientras que Edurne llegará a los 35 el próximo 22 de diciembre.

Ambos pueden presumir de tener un amor admirable que ha superado toda clase de trabas. La más dura la distancia que al principio separaba Madrid de Mánchester. Hay que recordar que el exjugador del Atlético fichó por el United en 2011. Los primeros años pasaban largas temporadas separados por los trabajos de uno y de otro, pero ambos han hecho un gran esfuerzo por pasar el máximo tiempo posible juntos. Edurne viajaba con mucha frecuencia a la ciudad del noroeste de Inglaterra, mientras que él aprovechaba sus vacaciones para regresar a su país y estar con su pareja y familia.

Tampoco ha sido fácil de cara a la opinión pública. Durante los últimos años, David de Gea ha sido duramente criticado en el Reino Unido por sus fallos bajo la portería y no ha mostrado el nivel que se espera de un portero de su categoría. Edurne siempre le ha mostrado su apoyo y ha presumido de él en multitud de ocasiones, algo que le ha servido para que ciertos usuarios en redes la culparan del bajo rendimiento del guardameta.

Siempre que Edurne ha sido preguntada por sus planes de futuro junto al arquero español, echaba balones fuera, sobre todo cuando se le hablaba de pasar por el altar. Lo que nunca descartó es formar una familia junto a De Gea y ahora está a punto de conseguirlo. ¡Enhorabuena, pareja!