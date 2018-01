No corren buenos tiempos para Sergi Arola. El condecorado cocinero atraviesa una gran crisis personal y económica que parece estar pasándole factura a su salud. La revista ‘Corazón TVE’ lleva en sus paginas unas imágenes donde se ve al chef saliendo de un hospital al que acudió con un ataque de ansiedad. En la publicación señalan el deterioro físico que Sergi muestra en las fotografías, un cambio que según el medio se debe a la gran crisis económica que atraviesa actualmente.

Silvia Fominaya, expareja del barcelonés, ha realizado unas declaraciones a este medio respecto a este tema. Unas palabras que llaman a la calma en lo que ataña a la salud del cocinero: “Ha sido un susto, pero ahora se encuentra bien. He hablado con él y está perfectamente, son cosas que le pasan a mucha gente”. La actriz, que conserva una gran relación con Segi tras su ruptura en julio de 2016, ha querido partir una lanza a favor de su ex a través de este digital. “Que te quiten las estrellas por problemas de Hacienda duele mucho. Sus méritos profesionales no tienen nada que ver con que un negocio le haya ido mal”, cuenta la que fuera colaboradora de ‘Crónicas Marcianas’.

“Se le han juntado varias cosas y al final llega a un punto que te colapsas, pero ahora mismo se encuentra bien. Esta totalmente sano, en este momento tan solo tiene un problema con una muela”, afirma Silvia. La televisiva pelirroja quiere dejar claro que su ex no padece ningún problema de salud, pese a que varios medios han señalado el gran deterioro físico que muestra el cocinero en sus últimas imágenes.

La debacle económica y sentimental de Arola

Este ataque de ansiedad pone punto y seguido a la que está siendo la etapa más complicada en la vida del chef, y es que sus devenires profesionales y sentimentales le están jugando muy malas pasadas. En 2016 tuvo que desprenderse del restaurante madrileño ‘Arola Gastro’, un establecimiento premiado con dos estrellas Michelín que abrió junto a su exmujer Sara Fort, madre de sus dos hijos. El cerrojazo de este establecimiento se llevó a cabo después de que en 2013 Hacienda lo precintase durante varias semanas debido a las deudas del chef contrajo con el fisco, unos 148.000 euros que se suman a otros 160.000 euros, en este caso contraídos con la Seguridad Social. Según ha publicado ‘El País’, actualmente la deuda de Sergi Arola asciende a unos siete millones de euros entre bancos y proveedores, una elevada cantidad que preocupa al cocinero.

Sergi, que se forjó en los fogones de Ferran Adriá, gozó a principios de los 2000 de un gran reconocimiento que lo consagró como uno de los grandes rostros de la cocina moderna en España, un talento que con los años se ha visto opacado por sus problemas económicos. “Tenía lista de espera para comer en su restaurante, pero las deudas económicas atrasadas le han asfixiado”, aclara Fominaya a este medio. Su mala gestión empresarial no parece haber acabado con el éxito de Arola, que actualmente trabaja gestiona el restaurante ‘LAB by Sergi Arola’, en Lisboa. Además de trabajar en el país luso, el barcelonés viaja continuamente a Chile para participar como jurado en la versión chilena de ‘Masterchef’.