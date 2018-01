Que las reuniones navideñas dan pie a numerosas disputas familiares es un tópico manido. Pero que es algo que sigue sucediendo hasta en las mejores familias, es un hecho contrastado. Y sino que se lo digan a los Alba. Y es que Cayetano Martínez de Irujo está que trina con su hermano, Carlos Fitz-James Stuart, desde que el Duque de Alba decidiera que Genoveva Casanova, madre de los hijos de Cayetano, no era bienvenida a la cena de Nochebuena en el Palacio de Liria “porque ya no es nada oficial en la familia”. Esa fue la justificación que le lanzó su hermano a Cayetano como un dardo envenenado.

Cayetano, sobre Carlos: “Le expliqué que él no es quién para juzgar mi vida y decidí declinar mi asistencia”

La decisión del Duque de Alba cayó como jarro de agua fría en Cayetano, quien aún no da crédito a la postura del cabeza de familia. “Es miserable y muy chabacano todo lo que ha hecho Carlos”, desliza Martínez de Irujo a este digital. “Mis hijos ya son mayores, tienen a sus amigos en España y no querían irse a México con su madre. Por eso, Genoveva optó por quedarse con nosotros y no íbamos a dejarla sola. Es la madre de mis hijos”, justifica el Duque de Arjona con absoluto desdén. Además, Cayetano añade que “Genoveva siempre se ha llevado muy bien con Carlos y fue la primera sorprendida con esta decisión”. “Sin duda, le ha dolido mucho”, añade.

De hecho, el aristócrata sigue sin asimilarlo, tal y como recoge Informalia y como ha podido confirmar LOOK. No obstante, Cayetano no se rindió y, ante un panorama que auguraba todo un cisma familiar, imaginó una alternativa para evitar males mayores: que sus hijos pasaran la Nochebuena con su madre en Madrid y él pudiera ir a Liria con Bárbara Mirjan, la joven madrileña de 21 años con la que sale desde verano de 2016. ¿Cuál fue su sorpresa? Que el Duque de Alba tampoco se lo permitió “porque tampoco es nada oficial”. “Que se vete a la madre de mis hijos me parece alucinante, pero cuando también lo hizo con mi pareja, no di crédito. Lógicamente, le expliqué que él no es quién para juzgar mi vida y decidí declinar mi asistencia. Una pena porque todos mis sobrinos querían verme”, se lamenta el Duque de Arjona con este digital.

Desde entonces, llueve sobre mojado entre ambos hermanos. No se han arreglado ni existe conato alguno de que vayan a hacerlo, por lo que Cayetano Martínez de Irujo tuvo que rediseñar sus planes navideños, tal y como ha confesado a LOOK. “Al final, cené el 23 de diciembre con mi hermana Eugenia y con Narcís (Rebollo) en Madrid y la Nochebuena y la Navidad las pasé con mis tres hijos -Luis, Amina y Margarita, la chica con síndrome de Down de la que tiene la tutela desde que falleció su tata-, en la casa de Genoveva“.

¿En qué lugar queda por tanto, su novia? Ante este horizonte de imprevistos, el Conde de Salvatierra la justifica por encima de todo: “Bárbara es una chica muy sensible y comprensiva con mi familia. Sabía que lo ideal es que estuviera con mis hijos y con su madre en estas fechas, así que finalmente ella se fue a Málaga con su madre y sus hermanos”, desliza el aristócrata.

La relación de Cayetano y Eugenia Martínez de Irujo, en el mejor momento

Muy diferente es la actual relación que mantienen Cayetano y su hermana Eugenia Martínez de Irujo. De hecho, el aristócrata considera que su hermana está “más feliz que nunca” desde que iniciara su noviazgo con el productor musical, Narcís Rebollo. “Mi hermana me presentó a Narcís en una cena en Liria hace algunas semanas. Fue en aquel encuentro en el que Eugenia y yo tuvimos un acercamiento después de pasar algún tiempo distanciados”, se sincera el aristócrata a LOOK.

De hecho, Cayetano solo guarda buenos sentimientos hacia Rebollo. “Conmigo es algo tímido pero con Bárbara se lleva estupendamente y se ve que es un buen hombre. Lo más importante es que hace feliz a mi hermana”, confiesa. Además, el conde asegura que fue el primer sorprendido ante la noticia de la boda de Eugenia con el productor en Las Vegas, como también lo ha sido al ver que la Duquesa de Montoro compartía una fotografía de la infancia de ambos en sus redes sociales hace solo unos días. “Me quedé perplejo cuando compartió la fotografía de cuando éramos pequeños, porque mi hermana siempre ha sido muy recelosa de su vida privada. Pero la verdad es que fue algo que salió bonito… Lo que hace la pasión”, reflexiona sobre los momentos de felicidad que vive la benjamina del clan. “La veo más feliz que nunca”, ha reiterado muy contento por ella antes de concluir su conversación con LOOK.