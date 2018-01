Anabel Pantoja estrena el 2018 como mujer soltera. La sobrina de Isabel Pantoja ha roto definitivamente con Juanlu Viñolo después de varios meses con problemas en su relación. De hecho, ya hubo una ruptura el pasado mes de agosto, momento en el que Anabel confirmaba en ‘Sálvame’ que su noviazgo hacía aguas. “La ruptura es cierta, aunque todavía no sé que pasará“, señaló. Posteriormente, la pareja se dio otra oportunidad y se dejaron ver radiantes en la boda de Cristóbal Soria y su mujer Ana en Sevilla el pasado octubre. Pero ahora ya no hay vuelta atrás. Según ha podido saber LOOK, Anabel y Juanlu han roto definitivamente.

[PUEDES VER | Fotógrafo profesional vs. paparazzi: Las dos caras de Anabel Pantoja]

“No voy ni a confirmar ni tampoco a desmentir nada”

“No voy ni a confirmar ni tampoco a desmentir nada”, se limita a deslizar a este digital Anabel Pantoja cuando se le pregunta por la ruptura. No obstante, la colaboradora ya advirtió en su programa cuando rompió el pasado verano, que estar soltera era una situación que no le venía mal para centrarse en su familia. “Ahora mismo estar sola me viene bien. En la situación en la que estoy solo me apetece estar tranquila y solucionar problemas verdaderamente gordos”, señalaba.

En este contexto, cabe recordar que a su padre, Bernardo Pantoja, se le tuvo que amputar el pie derecho el pasado mes de agosto, debido a las complicaciones de la diabetes que padece. “Lo que no quería que ocurriera la familia, finalmente ha ocurrido. Han tenido que amputarle el pie derecho desde el tobillo, una decisión que a su hija Anabel y a su actual pareja les ha producido bastante desasosiego“, aseguraban entonces en el espacio vespertino de Telecinco. Desde aquel momento, la preocupación de Anabel por su padre ha sido su máxima hasta la fecha y ahora, que arranca el nuevo año como soltera de un modo definitivo, es probable que así siga siendo en los próximos meses.

Anabel y Juanlu –militar de profesión– se conocieron hace muchos años porque él es amigo de su primo Kiko Rivera, motivo por el coincidían con mucha frecuencia cuando quedaban todos para salir de fiesta por Sevilla. Tanto era así que poco a poco, ambos comenzaron a citarse en la intimidad y finalmente se fueron a vivir juntos a un piso que la sobrina de Isabel aún tiene en Triana. Sin embargo y aunque llegaron a tener planes de boda en su futuro común, las posteriores crisis constantes entre ellos ha hecho que esos sueños caigan en saco roto. Ahora, solo queda esperar a que sus protagonistas se pronuncien y confirmen el desenlace.