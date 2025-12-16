Manuel Díaz El Cordobés afronta uno de los años más complicados hasta la fecha. Pese a que, afortunadamente, todo está en orden en su vida -como con la relación con su padre-, ha vivido muchos cambios en los últimos 12 meses. ¿El más relevante? La salida de Triana, su hija pequeña, de su hogar. La benjamina de la familia se prepara para, como cualquier niña a su edad, continuar su formación universitaria, lo que supondrá que sus padres se quedarán solos en casa -ya que el resto de sus hermanos, Alba y Manu, viven en Madrid-.

Así será la nueva vida de El Cordobés y Virginia sin sus hijos

Virginia y Manuel siempre han presumido de su amor tanto en los eventos como en los medios de comunicación. Fruto de su historia llegaron al mundo Manu y Triana, que ya vuelan solos. La salida de sus hijos de casa supone que convivirán solos por primera vez en la finca familiar.

‘El Cordobés’. (Foto: Gtres)

«Ha sido un año muy bonito, de muchos cambios, porque Alba ya está fuera, Manu está en Madrid estudiando, Triana empieza la universidad este año con Psicología, es un cambio un poco drástico para nosotros, porque Virginia y yo nos vemos ahora un poco solos otra vez, como que el nido se ha quedado vacío», ha comenzado diciendo Manuel Díaz en su última aparición pública.

Es por ello que el torero retirado y su mujer han tomado una drástica decisión ante esta nueva situación que cambiará su rutina por completo: «Estamos planteándonos hacer lo que siempre nos ha gustado: viajar un poco, dedicarnos tiempos a nosotros. Solos no, pero son etapas de la vida y este año es de esos cambios. Ahora se da que iremos nosotros a verlos».

La cara b de su matrimonio

Pese a que son un matrimonio muy admirado, lo cierto es que «no todo es color de rosas», tal y como comentaron los propios protagonistas. Hace unos meses que Manuel y Virginia visitaron un plató de televisión, donde hablaron sobre la cara b de su relación. «Vivir con él es bastante difícil. Hubo momentos complicados, como en toda la relación. El que nos ve como una pareja idílica, pues no es así. El que te diga que todo ha sido perfecto, es mentira», dijo Troconis.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Virgina Troconis en un evento en Madrid. (Foto: Gtres)

Por su parte, el padre de Alba Díaz precisamente mencionaba que uno de sus problemas era la convivencia, a la que ahora tiene. que hacer frente sin sus hijos: «Sigo con mi proyecto en común con Virginia. Estoy el trámite de madurar. Virginia comete un error muy gordo porque ella es el centro de todos nosotros, todos vamos a ella y eso cansa. La convivencia no es fácil. El amor lo puede todo a pesar de que hay momentos en los que uno es más débil».