Manuel Díaz El Cordobés se ha convertido este miércoles en el tercer invitado de El musical de tu vida, el nuevo espacio de Telecinco producido junto a Globomedia, y presentado por Carlos Sobera, donde un personaje famoso en la crónica social de nuestro país y lejos de nuestras fronteras, se da cita para repasar su vida a través de números musicales producidos, coreografiados e interpretados «por profesionales de acreditada trayectoria en el género, propiciando una extraordinaria experiencia tanto para el entrevistado como para los espectadores», en propias palabras de la cadena.

Se trata de la primera entrevista del torero en televisión tras la grave cogida en la plaza de Huesca, que sufrió el pasado mes de agosto, y que afectó al muslo de su pierna derecha y le provocó una lesión en la mano izquierda. Manuel Díaz tuvo que ser intervenido de urgencia por «una cornada en el triángulo de Scarpa derecho, con un trayecto superior externo y otro inferior interno de 20 centímetros, de pronóstico grave», según el parte del doctor Enrique Crespo.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en ‘El musical de tu vida’ / Telecinco

Durante su entrevista, a la que ha calificado como uno de sus mejores trabajos en televisión, El Cordobés ha hablado, visiblemente emocionado, de tantos trabajos tuvo antes de llegar a los ruedos -camarero o limpiador de coche, entre otros-, y, como era de esperar, sobre su actual relación con su padre, Manuel Benitez, quien, cabe recordar, si bien en 2017 le reconoció por primera vez como hijo, no fue hasta el pasado mes de febrero cuando ambos plasmaron su trato frente a las cámaras. «El orgullo más grande que tengo es ser tu hijo. Me he preguntado muchas veces por qué yo, pero si lo transformas en lo positivo, al final siempre ha estado ahí, lo he admirado, ha sido mi reflejo.

En este sentido, el torero ha querido enviar un mensaje también a su madre, María Dolores Díaz, y a su abuela, con quien pasó gran parte de su infancia. «No quiero que a mi madre le quiten su privacidad por ser un personaje público. Mi madre ha sido una mujer muy luchadora y yo tenía que devolverle a mi made todo lo que le he devuelto. Era mi obligación como hijo. A mi madre sólo le puedo dar las gracias, y decirle madre, con mayúsculas. Yo he sido un niño feliz, me he criado con lo que había, y sobre todo, me he criado en el cariño y el respeto», ha contado para referirse después, asimismo, a sus hermanos.

Manuel Díaz ‘El Cordobés’ en ‘El musical de tu vida’ / Telecinco

María Dolores Díaz González, cabe recordar, conoció a El Cordobés cuando era doncella en una casa acomodada. Tras varios meses de noviazgo, ella se quedó embarazada y cuando le comunicó la noticia al torero, éste no volvió a dar señales de vida hasta pasado más de un año del nacimiento de Manuel. Fue entonces cuando se puso en contacto con la familia de Díaz González para que le llevaran al niño a un reconocido hotel madrileño. Allí El Cordobés conoció a su hijo, de quien no quiso saber más hasta muchos años después.

Tras la visita de Manuel Díaz, se espera que pisen el plató de El musical de tu vida, en las próximas semanas, Miguel Bosé, Tamara Falcó, Loles León, Paulina Rubio o Pepe Rodríguez. «Estamos muy emocionados de haber podido traer a España este ambicioso formato, con Mediaset España como compañero de viaje. En cada entrega descubriremos las facetas menos conocidas de los invitados a través de números cargados de humor y emoción», señaló Amparo Castellano, directora de No Ficción de The Mediapro Studio durante la presentación del formato.

La condición de ‘El Cordobés’ a Ana Rosa Quintana en su nuevo proyecto

La visita de Manuel Díaz ‘El Cordobés’ al plató de El musical de tu vida, llega apenas unos días después de que el torero aceptara ser uno de los colaboradores de la mesa de actualidad del nuevo programa de Ana Rosa Quintana, TardeAR, en Telecinco; aunque no sin antes poner una condición. Según ha trascendido en los últimos días, el torero se negaría a compartir espacio de trabajo una otra de las habituales del programa.

Se trata de Vicky Martín Berrocal, quien fuera su pareja sentimental y madre de su hija, Alba Díaz; si bien siempre han presumido de tener una muy buena relación. De hecho, en El musical de tu vida, El Cordobés ha confesado que cuando se separó de Vicky, «se me vino el mundo encima». «Tengo mucha suerte con Vicky, es una gran mujer, una gran madre y una luchadora. Tenemos mucha conexión gracias a nuestra hija Alba. A Vicky la ame mucho, me sentí el ceniciento durante nuestra relación. Llegó un momento en que volé. La respeto mucho y la quise mucho».