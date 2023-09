Manuel Díaz ‘El Cordobés’ vuelve a los ruedos lanzando un mensaje esperanzador

El 9 de septiembre es una fecha que quedará marcada para siempre en el calendario de los seguidores de Manuel Díaz ‘El Cordobés’. El diestro ha regresado a las plazas después del accidente taurino que sufrió en Huesca. Tuvo que ser operado de urgencia y su familia estuvo muy preocupada, pero afortunadamente todo ha quedado en un susto. Tanto es así que Manuel y está recuperado y ha vuelto a los ruedos en San Martín de Valdeiglesias. Su entorno aseguró que no iba a descansar hasta completar su recuperación, de hecho tenía previsto retomar su actividad profesional más tarde, pero se ha esforzado tanto que su equipo médico le ha autorizado para que adelante este momento.

Manuel Díaz en Morón de la Frontera / Gtres

Lo que sucedió en Huesca fue serio. El susto tuvo lugar junto al burladero, cuando un toro embistió a Manuel Díaz y este salió por los aires tras recibir una fuerte cornada que le provocó serias lesiones tanto en la mano como en el muslo. Lo primero que hicieron fue trasladarle a la enfermería y en cuanto se estabilizó le llevaron al hospital. Su hija, la conocida influencer Alba Díaz, estaba de vacaciones y no dudó en interrumpir su viaje para estar al lado del torero dándole apoyo y ánimo.

‘El Cordobés’ enseguida utilizó sus redes sociales y aclaró que la situación estaba controlada gracias a sus compañeros, quienes supieron reaccionar a tiempo. Ha estado recuperándose al lado de los suyos, pero siempre con la mente puesta en la misma meta: regresar cuanto antes para continuar con su brillante trayectoria. A sus 55 años, el diestro se ha convertido en uno de los mejores profesionales de su sector. Además cuenta con el apoyo del público, por eso publicó un mensaje para tranquilizar a sus fans.

El esperado regreso de Manuel Díaz

Manuel Diaz toreando / GTRES

Después de la cornada de 20 centímetros que sufrió, Manuel Díaz compartió unas bonitas palabras en sus redes. «De vuelta a casa y más que agradecido a la afición de Huesca, al gran equipo médico de la plaza de toros, al equipo del Hospital San Jorge y por supuesto a cada uno de vosotros que os habéis preocupado por mí. Sigo la recuperación más cerca de mi familia y pensando en acortar todos los tiempos para estar de vuelta lo antes posible». Eso es justo lo que ha hecho.

El exmarido de Vicky Martín Berrocal ha regresado a las plazas. Su primera corrida después del accidente que tuvo ha sido en San Martín de Valdeiglesias y ha tenido la amabilidad de hablar con la prensa antes de entrar al ruedo. Ha asegurado que estaba tranquilo y que era consciente de la expectación que generaba su vuelta, pues lo que sucedió en Huesca fue bastante serio.

El mensaje del torero sobre su padre, Manuel Benítez

Manuel ha atendido a la prensa en un tono amable y ha lanzado un mensaje importante sobre su padre, Manuel Benítez. Desde que se reconciliaron, todo sigue en orden y no han vuelto a tener ningún problema. «Mi padre me ha dicho muy bien, que siga, que esto se quita toreando porque los toreros tienen que estar toreando. Él es fuerte y lo que me trasmite es positividad y energía. En un año tan importante como este está bien dejar resuelto el tema», ha declarado ante los micrófonos de GTRES.

Manuel Benítez en una corrida / GTRES

El torero estaba especialmente contento por torear en San Martín de Valdeiglesias y ha explicado el motivo. «Estoy muy ilusionado porque aquí vine hace muchos años y ahora, que es el año de mi despedida, quería estar aquí y pisar este ruedo. Después del percance, que son cosas normales que nos pasan a todos, me encuentro muy bien y feliz de estar en este compromiso».

Este año pretende retirarse, por eso era tan importante que se recuperase de al cogida de Huelva. «Voy a rematar ya lo que queda de año, que quedan seis corridas y el 15 de octubre llegaré a Jaén, donde estaré acompañado de toda la familia y haremos un día bonito».