Manuel Díaz El Cordobés ha sido más claro que nunca hablando de su vida personal: «No todo es de color de rosa». Una frase que el diestro ha soltado a bocajarro en el plató del programa en el que colabora y que ha sorprendido a propios y extraños. Acostumbrados a ver al torero y su esposa la empresaria venezolana Virginia Troconis sonriendo a la vida con una imagen de estabilidad que enamora a sus admiradores, la última confesión del andaluz ha abierto un nuevo punto de vista sobre su vida personal inédito hasta el momento.

La revelación llegaba hace unos días con motivo del 57 cumpleaños del diestro. Manuel no estaba solo en este particular confesionario en directo. Su esposa, junto a él en el plató, le daba una sorpresa a Díaz y apoyaba el relato de la cara b de su matrimonio frente a Frank Blanco y el público del espacio de Ana Rosa Quintana en Telecinco. «Vivir con él es bastante difícil», algo que no parece corresponder con lo que percibe la opinión pública.

Apoyando la dura afirmación de su mujer, el Cordobés explicaba sin dudar los pormenores de las palabras de su mujer asegurando incluso que ni siquiera él sería capaz de convivir consigo mismo: «Repito las cosas veinte veces, soy un niño chico, soy muy intenso». En esta línea, sin embargo, el torero no dudó en señalar a su esposa volcando en ella parte de la responsabilidad de su particular hartazgo: «Sigo con mi proyecto en común con Virginia. Estoy el trámite de madurar. Virginia comete un error muy gordo porque ella es el centro de todos nosotros, todos vamos a ella y eso cansa». Algo que en pleno directo no pareció gustarle mucho a Troconis, que proseguía desvelando la verdad sobre los momentos complicados de su relación: «Hubo momentos complicados, como en toda la relación. El que nos ve como una pareja idílica, pues no es así. El que te diga que todo ha sido perfecto, es mentira», expresaba. Manuel por su parte dirigía todo el peso del relato a una sola idea: «La convivencia no es fácil».

Trabajo en equipo frente a las dificultades

Más allá de todo lo malo que por primera vez se ha conocido de boca del matrimonio en un programa televisivo. Manuel y Virginia también explicaron el modo en el que ambos han salido fortalecidos de los baches personales que han vivido tras los muros de su hogar: «El amor lo puede todo a pesar de que hay momentos en los que uno es más débil». Por su parte, Virginia miraba a su marido a los ojos y lanzaba su particular moraleja ante el nuevo punto de vista que han dejado ver públicamente: «Viví muchísimas cosas, pero bien. Todo lo que he hecho contigo me ha sumado». Virginia recordó cómo lo dejó todo por Manuel y se mudó a España después de la traumática muerte del que fuera su anterior pareja. Por su parte, el torero recordó el complicado momento que atravesaba tras su separación de Vicky Martín Berrocal y cómo Virginia llegó a su vida para poner orden en su particular caos. Hasta hoy ya que, como han confirmado ambos, ella lo sigue haciendo.

El Cordobés en ‘TardeAR’. (FOTO: TELECINCO)