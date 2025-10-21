Triana, la hija pequeña de Manuel Díaz El Cordobés y Virginia Troconis, cumple 18 años. Este martes 21 de octubre, la pequeña del clan alcanza la mayoría de edad y, a lo largo de su vida, sus padres y su hermana Alba se han encargado de mostrarla en redes sociales y de contar algunos rasgos de su personalidad. De hecho, días después de su llegada al mundo, el diestro retirado y la venezolana no dudaron en presentarla ante los medios de comunicación a la salida del Hospital Sagrado Corazón de Sevilla, donde nació. «Mírala, ¡qué bonita es mi niña! Y mira cómo está mi mujer de guapa, está para hacerle otro hijo. Yo no me retiro hasta que tenga seis», bromeó entonces el ex de Vicky Martín Berrocal.

Si por algo se caracteriza esta familia es por estar muy ligada a las tradiciones. Es por ello que, El Cordobés y Virginia, pusieron a su última hija el nombre de Triana, un nombre vinculado a la capital hispalense que hace referencia a uno de sus barrios más conocidos. De hecho, sus padres explicaron a la salida del centro médico que Triana significaba «tres brazos de río, que son como tres vidas».

Así es Triana, la hija pequeña de El Cordobés y Virginia Troconis. (Fotos: Redes Sociales)

Así es Triana, la pequeña de la familia de El Cordobés

Aunque desde que naciera ha sido un rostro habitual en las redes sociales de sus familiares -que han dado pistas de la forma de ser de la joven-, hace unos días, con motivo de la celebración de su 18 cumpleaños, Triana dejó claro que es una adolescente sencilla. Lejos de hacer una gran puesta de largo -tal y como han hecho las hijas de otros rostros conocidos-, decidió reunir a los suyos en el campo, donde pasa largas temporadas con sus hermanos y sus padres. «Como ella lo quería, me dijo: Mamá yo no quiero una puesta de largo, quiero una fiesta como las que tú haces, con flamenco, en el campo y modo feria», confesó Troconis.

Dicho y hecho. Sus padres quisieron que Triana viviera un día inolvidable con una celebración por partida doble con una capea incluida. Además de su mayoría de edad, también festejaron el comienzo de una nueva etapa para la pequeña del clan. Tras concluir sus estudios escolares, es previsible que la joven empiece su vida universitaria. De hecho, el pasado mes de junio, su padre desveló que su hija estudiaría Psicología: «Este año Triana empieza su carrera, y a lo mejor empieza a hacer aquí, en Madrid, Psicología, porque Manuel también está estudiando en la capital, así que nos podemos plantear, en un momento dado, hasta un cambio de ciudad, aunque sea por un tiempo».

A expensas de conocer si finalmente ha abandonado su Andalucía natal para mudarse a Madrid, lo cierto es que el universo 2.0 ha dejado muchas pistas de la personalidad de la joven. Tal y como ha mostrado su hermana mayor, Alba Díaz -con la que guarda un gran parecido físico-, en sus redes sociales, Triana es una gran apasionada del campo y de la danza. De hecho, la unigénita de Vicky Martín Berrocal ha publicado varios vídeos bailando juntas.

Triana es una gran seguidora de las tendencias. (Foto: Redes Sociales)

Al igual que su madre o su hermana, Triana también es una apasionada del mundo de la moda. Para su fiesta de 18 cumpleaños, la joven escogió un dos piezas de Mattuî Collection que combinó con unas botas cowboy. Un look que mezclaba varios estilos y tendencias.