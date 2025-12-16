Angelina Jolie rompe tabúes y muestra las cicatrices de su doble mastectomía

En 2013, Angelina Jolie, entonces de 50 años, tomó una decisión que marcaría un antes y un después tanto en su vida como en la conversación pública sobre el cáncer de mama. La actriz se sometió a una doble mastectomía preventiva tras descubrir que era portadora de una mutación en el gen BRCA1, que le confería un riesgo muy alto de desarrollar cáncer de mama. Su gesto no solo fue una medida de autoprotección, sino también un acto de concienciación y valentía que abrió la puerta a millones de mujeres para informarse y actuar sobre su propia salud.

El impacto de aquella decisión fue inmediato y profundo. Lo que se conoce como el «Efecto Angelina» provocó un aumento del 20% en las pruebas de detección de cáncer de mama en Francia, según recuerda la edición francesa de Time. En su momento, Jolie explicó que su objetivo al compartir su experiencia no era alarmar, sino fomentar la toma de decisiones informadas: «Deseaba escribir esto para explicarle a otras mujeres que la decisión de someterse a una mastectomía no fue fácil. Pero ahora estoy muy satisfecha de haberlo hecho. Mis posibilidades de desarrollar un cáncer de mama se han reducido del 87% a menos del 5%».

Angelina Jolie en Roma. (Foto: Gtres)

Doce años después, Angelina continúa con esa labor de concienciación. En la portada del primer número de Time France, la actriz muestra las cicatrices de su doble mastectomía y reflexiona sobre su experiencia: «Comparto estas cicatrices con muchas mujeres que amo. Y siempre me conmueve ver a otras mujeres compartir las suyas. Quería unirme a ellas, sabiendo que la revista proporcionaría información sobre salud mamaria, prevención y conocimiento sobre el cáncer de mama».

Su compromiso con la causa no se limita a hablar de su propia experiencia. En los últimos meses, Jolie ha estado especialmente implicada en la sensibilización sobre el cáncer de mama a través de su trabajo artístico. En su próxima película, Couture, que se estrenará en marzo de 2026, interpreta a una cineasta diagnosticada con la enfermedad. Dirigida por Alice Winocourt y ambientada en la Semana de la Moda de París, la película se centra en la vida de las mujeres que enfrentan el cáncer, mostrando la resiliencia y la vida más allá de la enfermedad. Sobre este proyecto, Jolie comenta: «Con demasiada frecuencia, las películas sobre el cáncer hablan del final y de la tristeza, rara vez de la vida. Alice ha hecho una película sobre la vida, y por eso los temas delicados que aborda se tratan con tanta sensibilidad».

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de TIME France (@timefrance)

El vínculo de Jolie con la enfermedad es profundamente personal. Su madre, Marcheline Bertrand, falleció en 2007 a los 56 años tras años de lucha contra el cáncer. La actriz recuerda que, durante los tratamientos, su madre sentía que la enfermedad se estaba convirtiendo en su identidad, y este recuerdo fue decisivo a la hora de asumir su propio riesgo y cuidado. «Para mí, y para tantas mujeres que han pasado por esto, fue esencial recordar que lo que nos permite superar estos momentos es precisamente la vida misma», asegura.

Además de su labor artística, Jolie continúa promoviendo el acceso a la información y la prevención. Defiende que las pruebas genéticas y de cribado deberían ser accesibles y asequibles para todas las mujeres con factores de riesgo o antecedentes familiares significativos. «Cada mujer debería poder determinar su propio recorrido de salud y contar con la información necesaria para tomar decisiones», insiste. Este mensaje refuerza la importancia de la autonomía y la independencia de las mujeres ante decisiones médicas críticas.