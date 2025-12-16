Javier Gutiérrez revela el inesperado motivo por el que Resines detiene cualquier rodaje

Daniel Sánchez Arévalo y Javier Gutiérrez habían coincidido en rodajes publicitarios, pero hasta ahora nunca habían trabajado juntos en el cine. Esa oportunidad llegó con Rondallas, la película participada por RTVE que han presentado en La Revuelta y que se estrenará el próximo 1 de enero. Aunque no habían compartido experiencia cinematográfica, sí han tenido coincidencias en su vida personal y profesional: ambos se convirtieron en padres pasados los 50 años y ambos han trabajado junto al omnipresente Antonio Resines, a quien han alabado como persona y como actor. «¡Que viva Resines!», exclamaron entre risas, recordando con cariño anécdotas del que consideran el padrino del programa.

También coincidieron en grabar un anuncio con David Broncano, sobre cuya faceta actoral intercambiaron impresiones. Sánchez Arévalo destacó el entusiasmo del presentador frente a la cámara, mientras Gutiérrez lo comparó con un futbolista profesional: «Llegó, hizo lo suyo y se fue». Estas experiencias compartidas evidencian cómo, aunque sus carreras habían seguido caminos paralelos, sus trayectorias profesionales se cruzan en puntos inesperados, generando complicidad y respeto mutuo.

Aunque Javier Gutiérrez ya había visitado La Revuelta en su primera temporada, Daniel Sánchez Arévalo llevaba seis años sin encontrarse con David Broncano en el programa. Recordaron aquella visita en la que surgió una charla sobre un uso alternativo de los caramelos mentolados, por vía anal, un momento que, según el director, marcó un antes y un después en su vida: «Me descubriste un universo», bromeó Sánchez Arévalo con el presentador. Gutiérrez añadió con humor: «¡Ahora ya sé por qué está tan animado en los rodajes nocturnos!», haciendo referencia a la energía y creatividad que Broncano aporta a sus proyectos.

El éxito de Primos, una de las películas más recordadas de Daniel Sánchez Arévalo, también estuvo presente en la conversación. La película se rodó en la localidad cántabra de Comillas, y el director fue reconocido por el Ayuntamiento con una calle a su nombre. Este gesto «mosqueó» a Antonio Resines, residente del municipio desde hace mucho tiempo, quien además ha trabajado con Sánchez Arévalo en anuncios y con Javier Gutiérrez en la mítica serie Los Serrano. Ambos coincidieron en ensalzar al actor: no solo como profesional, sino también como persona, compañero y amigo. Pero, entre risas, revelaron el único motivo por el que lo han visto cortar un rodaje: «Si juega el Real Madrid, se acaba y da igual en qué punto esté el rodaje». Esta confesión dejó claro que, aunque Resines sea un referente en la interpretación, el fútbol tiene un poder indiscutible sobre él.

La entrevista también sirvió para profundizar en la experiencia de rodar con Broncano. Daniel Sánchez Arévalo destacó su curiosidad y su deseo de experimentar durante los anuncios: «Querías probar demasiadas cosas, tenías la presión de ser demasiado importante y querías darte tu lugar». Por su parte, Gutiérrez señaló la profesionalidad del presentador: «Fue como un futbolista profesional: llegaste, hiciste lo tuyo y te fuiste». Para cerrar la entrevista por todo lo alto, dieron paso a la rondalla Gran Sol, que interpreta en la película un himno del rock reinterpretado a golpe de pandereta y tambor: Thunderstruck, de AC/DC.