El duro testimonio de Julia Otero tras el cáncer: "Ahora tengo más miedo"

Julia Otero ha hablado como nunca sobre el cáncer de colon que le diagnosticaron hace casi cinco años. El 22 de febrero de 2021, durante su programa de radio, la comunicadora explicó que padecía esta enfermedad que le habían encontrado los médicos durante una revisión rutinaria. Sin embargo, no ha sido hasta ahora cuando ha contado detalles de su testimonio.

Ha sido en el programa La Marató de 3Cat, presentado por su ex marido, Ramón Pellicer -con el que estuvo casada desde 1987 hasta 1993- donde ha contado con todo lujo de detalles su proceso.

Así recibió la noticia de su enfermedad

Pese a su discreción, la comunicadora ha roto su silencio sobre esta etapa de su vida. Pellicer ha querido preguntarle qué tal se encontraba. Una respuesta que ha dejado atónito a su propio ex, que seguramente no esperaba que se abriera en canal de esta manera: «Si nos encontraran en un pasillo, o un ascensor, te diría que me encuentro bien, muy bien. Pero sí, estoy bien provisionalmente como lo estamos todos los enfermos de cáncer… estoy esperando los ocho meses y 20 días que me quedan para llegar a los 5 años, que es el momento en que espero poder decir que estoy curada. De momento, aún no porque estoy en tránsito. La salud es una historia muy provisional».

Julia Otero, en la promoción de un programa de televisión. (Foto: Gtres)

La locutora de Onda Cero ha destacado que afortunadamente está bien, aunque convive con el miedo y la incertidumbre hasta que se cumplan los cinco años desde su curación: «Lo que sí pasa es que cada vez que pasan los años y los meses, cada vez tienes más angustia, y los que lo sufren como yo lo entienden perfectamente: qué pasa las semanas y los días antes de estos controles que nos tenemos que hacer. A mí me toca ahora después de Reyes. La semana antes empiezo a sufrir mucho, la incertidumbre y la amenaza, que ahora es peor cuando se acerca la meta porque ahora tengo más miedo (…). Cada vez que entro en el tubo del TAC, lo hago convencida de que volverá a salir una mancha. Cuando la radióloga te dice que no, respiras y te das cuenta de que puedes descansar tres meses más».

En un momento dado de la entrevista, Otero también ha querido contar cómo fue el momento en el que le detectaron el cáncer y cómo recibió la noticia: «Yo no esperaba ninguna mala noticia, la verdad, pero me dijo que había un cáncer de colon. Me lo dijo sin anestesia, pero no fui consciente de qué significa hasta unos días después. Ahora bien, aquellos días fueron muy duros porque me dijo exactamente dónde se encontraba el cáncer y hasta dónde llegan los límites del tumor».

Cinco años después

Julia Otero en un ‘photocall’. (Foto: Gtres)

Con el fin de dar visibilidad a la enfermedad, la comunicadora ha desvelado que, durante el tratamiento, hay momentos de altibajos, ya que, según ha contado, también recibió buenas noticias: «Ahora bien, es un pozo… estar en tratamiento te hace sentir que estás en un pozo. Cuando después del diagnóstico te explican todas las etapas que tienes que pasar, yo visualizo el Everest que tienes que escalar. No puedes mirar a la cima porque te parece imposible llegar».

Finalmente, ha querido advertir sobre la importancia de las revisiones. «Si yo lo hubiera hecho a esa edad, me habrían encontrado un pólipo y no habría sufrido este infierno de un año y todo lo que continúo pasando mientras pienso si me volverá o no. Todo el mundo que reciba esta carta del cribado, no hagan como yo».