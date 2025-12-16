Juan Avellaneda ha dado un golpe en la mesa tras las críticas recibidas por fans de celebrities en sus últimos vídeos. Más allá de su labor como estilista, el experto en moda ha encontrado en redes sociales un espacio donde comentar looks o estilismos de famosas en alfombras rojas. Sin embargo, sus comentarios parecen no gustar a todo el mundo y el íntimo de Tamara Falcó -que se dio a conocer en el programa Cámbiame, junto a Pelayo Díaz y a Natalia Ferviú-, ha dado un paso al frente para contar que tiene la suficiente formación -y humor- para hacer este tipo de publicaciones sin intención de dañar a nadie.

Juan Avellaneda responde a las críticas

Bajo un toque de humor, Avellaneda suele comentar looks de celebrities o influencers -como recientemente en el marco de los Premios Forqué o de los Ídolo-, en redes sociales, donde suele recibir miles de visualizaciones.

Pese a que muchos usuarios esperan sus vídeos, otros han decidido lincharlo por ello. Es por ello que Avellaneda ha emitido un contundente comunicado al respecto: «Cada vez que comento un look (siempre desde el respeto), recibo mensajes privados de gente muy fan de la persona de la que hablo, muy enfadada… E incluso amenazas personales o de organizar campañas para cancelarme».

El experto en moda ha dejado ver que la libertad de opinión está sobrevalorada y, aunque algunos la defienden y luchan por ella, muchas veces no es respetado o, al menos, en su caso: «Sinceramente, me sorprende. Porque al final solo estoy dando mi opinión: me gusta o no me gusta. Nada más. Hablo de estética, de estilo y de criterio personal. Que algo me parezca más choni o más elegante forma parte de mi manera de mirar la moda».

El íntimo de la marquesa de Griñón ha expuesto que su opinión no tiene que ser una máxima y que todo el mundo puede tener su propio criterio: «Puede que a ti te encante justo lo contrario, y es totalmente respetable. Pero mi opinión no va de atacar, ni de juzgar personas, ni de decir quién está bien o mal. Va de gusto, de mirada y de conversación. Opinar no es atacar. Tener criterio no es faltar al respeto. Y hablar de moda no es hacer body shaming ni señalar a nadie. A ti puede encantarte algo que a mí no, y viceversa. Incluso puede no gustarte nada cómo voy yo vestido… y está bien. Es tu opinión, como la mía es la mía. No pasa nada por no estar de acuerdo».

Finalmente, el estilista ha lanzado una contundente reflexión, ya que considera que es un peligro que, en el futuro y por esta censura, un día se termine la libertad de opinión: «El día que opinar dé miedo, la moda dejará de tener sentido. Relajémonos un poco y disfrutemos del estilo como lo que es: expresión, no guerra».