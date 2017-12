¿Cómo fue el encuentro entre Isabel Pantoja y Alberto Isla?

La reconciliación entre Isabel Pantoja y Alberto Isla dejó a todos con la boca abierta. En especial, a la familia de ambos que nunca habrían imaginado que, tras el cruce de acusaciones que se dedicaron ambos, pudiera volver a encenderse la llama del amor. Pero así fue. De manera inesperada, Isa rompió con Alejandro Albalá y regresó a los brazos del padre de su hijo. La pareja se cobijó entonces en la casa que la hija de la tonadillera alquiló en La Moraleja (Madrid) y, con la única compañía del pequeño Alberto y la inseparable Dulce, ambos retomaron su amor furtivo a espaldas de todos aquellos que no veían lógica alguna a su reconciliación.

Sin embargo, el momento de esconderse de aquellos dedos acusadores ha llegado a su fin. El cumpleaños de Ana Rivera, la hija de Kiko Rivera, ha forzado el encuentro más temido por todos: el de Alberto Isla con la madre de su novia, la cantante Isabel Pantoja.

Huelga decir que la relación entre ambos nunca fue fluida y mucho menos aspiraba a serlo cuando Alberto contó en un plató de televisión ciertas lindezas de Cantora. Tras aquellos episodios, ¿cómo ha sido el encuentro entre ambos? ¿Fue la de la pequeña Ana una fiesta feliz o la tensión entre la tonadillera y su yerno enturbió la celebración?

Según ha podido saber LOOK, el encuentro entre ambos fue cordial. No hubo reproches, ni tampoco gestos de aprecio. Se limitaron a no interrumpir la armonía que reinaba esa tarde en casa de Kiko e Irene Rosales y lo más importante para todos, según explican los testigos, “es que los niños se lo pasaran muy bien”.

Finalmente, así fue. Ana Rivera, el pequeño Albertito y el resto de niños que acudieron a la fiesta se lo pasaron en grande durante todo el cumpleaños. No importó la situación incómoda que parecían estar viviendo los adultos ni que fuera la primera vez que Pantoja e Isla se veían las caras desde la sonada reconciliación.

“Sobre Isabel Pantoja tengo la misma opinión que todos los españoles. Creo que tiene que hacerse justicia con Isabel y que pague lo que ha robado”, decía Alberto Isla en una de sus intervenciones en ‘Sálvame Deluxe’ allá por 2014. “Era muy desagradable vivir en una casa donde todo era falsedad. Me he sentido como una mierda en esa casa porque vivía como ellos querían y me decían”, terminó contando el sevillano en televisión sobre su suegra.

Sin embargo, aquello no fue lo que más le dolió a la tonadillera. Lo que Isla dijo entonces sobre Isa fue lo que más hirió a la cantante, dispuesta a romper relaciones con todo aquel que insultase o menospreciase a su pequeña.