La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, ha hecho este sábado una de las apuestas más arriesgadas de su carrera política. Al menos esta es la idea que retumbaba en la mente de muchos de sus compañeros de profesión al conocer que era la próxima invitada de ‘Sábado Deluxe’, pues no todos están dispuestos a desgranar su vida más personal en un plató. Tras intensas negociaciones, esta activista social ha concedido su entrevista más íntima en plena campaña electoral. Sin titubeos ni cortapisas, ha desvelado con total naturalidad su bisexualidad así como el sello que dejó la relación sentimental que mantuvo con una mujer en el pasado.

“He tenido enamoramientos con personas maravillosas. Lo más bestia que he vivido han sido relaciones a distancia y los dos en Italia. Primero tuve un novio y después una novia italiana. Fue mi primera relación con una chica y estuvimos mucho tiempo juntas. Fue muy importante y me marcó durante mucho tiempo”, ha confesado Colau. Su familia y su cículo más íntimo jamás puso barreras a aquel amor que ocupó un lugar tan importante para Ada: “Teníamos un montón de amigos gays, formaba parte de nuestro entorno así que a mi familia les dio igual. Viva el amor y cada uno que ame a quien quiera”.

Atónito ante esta confesión y quizás siendo consciente de que sus declaraciones coparían portadas en cuestión de segundos, Jorge Javier Vázquez le ha preguntado por las consecuencias de sus palabras en su partido. “No creo que esto me pueda hacer daño a nivel político. Tampoco lo voy explicando, pero tampoco tengo que esconderlo…a lo mejor mis asesores no lo saben. Esta relación se terminó porque las relaciones se acaban y la distancia también lo dificulta todo”, ha dicho Colau.

Jamás volvió a tener una relación sentimental con una mujer y ahora comparte su vida con el economista Adrià Alemany, con quien tiene dos hijos en común. “Conocí a mi pareja Adrià en el activismo político. Éramos compañeros…”, comenta una Ada emocionada al hablar sobre él. La vida de ambos dio un giro radical cuando se convirtieron en padres y desde entonces tienen una empleada del hogar que les ayuda con las tareas de limpieza: “Tenemos una mujer que nos ayuda 4 horas a la semana. La tenemos con contrato, pagamos Seguridad Social y pagamos 10 euros por hora”.

Ada Colau:”Era la rarita de la clase”

La alcaldesa de la ciudad condal también se detuvo a analizar su adolescencia. Ni sus gustos encajaban con el resto de sus amigos ni estos cambiaban por voluntad propia, sino por presión social. “Era la rarita de la clase. Me gustaba leer y estudiar y no tanto salir, me tuve que forzar para no ser tan rara…Era distinta a mis compañeras, pero me cogí mis borracheras como cualquier adolescente y una o dos veces fumé algún porro”.

Pero, ¿qué hace Ada Colau para desconectar de la tensión que le genera el trabajo?”Me encanta salir a bailar y eso lo sigo haciendo, aunque es más difícil cuando eres conocida. Me vuelvo loca con las canciones de Alaska”, ha comentado. Sin embargo, no son su única vía de escape: “Con tan solo 5 minutos con mis hijos me basta para olvidarme de todo porque me río muchísimo. Con ellos la vida me ha cambiado radicalmente, pero los hijos me dan mucho”.