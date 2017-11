Arrepetida, así se siente Carmen Borrego tras someterse al polígrafo en ‘Sábado Deluxe’. La hija de María Teresa Campos no se ha mostrado nada contenta en el ‘Programa de Ana Rosa’ tras someterse a la máquina de Conchita, ya que el resultado ha sentado muy mal a su hermana Terelu. “Solo por la pregunta que ha hecho daño a mi hermana, no volvería al polígrafo”, afirma la nueva colaboradora de ‘Sálvame. “Voy a comenzar a ser más prudente porque no creía que lo que dijera podría tener tanta trascendencia”, añade.

En medio de una gran expectación, Carmen se enfrentó a todos los temas que planteaba el polígrafo. Un cuestionario que albergaba uno de los temas que más daño han causado a Terelu a lo largo de su vida. A la pregunta: “¿Consideras que Terelu ha conseguido ser presentadora gracias a tu madre?”, la pequeña de las campos respondió con un “no” contundente, a lo que la máquina determinó que estaba mintiendo. Este resultado ha supuesto un gran disgusto para su hermana, por lo que Carmen ha intentado excusarse, “Yo no se si el polígrafo miente o no miente, pero yo no pienso eso”.

Harta de los comentario que señalan a su madre como responsable del éxito profesional de ambas, Borrego no se ha achantado y ha defendido sus méritos, “¿En treinta años de esto no valemos para nada ninguna de las dos?”.

La vida sentimental de la hija pequeña de María Teresa está siendo muy comentada en lo últimos días, todo ello debido a un rumor que apunta que entre ella y el periodista Carlos Herrera existió en su día una ‘cariñosa’ amistad. Discreta en todo momento con este tema, Carmen niega que esa relación existiera queriendo dejar a un lado al popular locutor. “Hemos tenido una gran amistad Carlos y yo, y hemos trabajado juntos en ‘Cope’, Pero no hemos tenido nada”, añade.

Las hermanas Campos vuelven a estar de plena actualidad a consecuencia de los supuestos escarceos amorosos que ambas han vivido con rostros conocidos del mundo de la televisión y la política. Alonso Caparrós y Bertín Osborne han sido algunos de los hombres que han sido relacionados con Terelu, romances fugaces que tuvieron lugar cuando la presentadora comenzaba su carrera. Por su lado Carmen se niega a contar detalles de su pasado sentimental, “no tengo que hablar de nadie”.