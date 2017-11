La pérdida de Chiquito de la Calzada ha llenado de dolor y ha dejado un tanto huérfana la alegría de los españoles. El cómico ha sido uno de los grandes reyes del humor, precursor de poner en liza una manera diferente de hacer reír. Su fallecimiento el pasado fin de semana y posterior funeral, con su Málaga natal volcada, no ha significado -ni mucho menos- su adiós definitivo. Quienes le conocían, decían de él que tuvo humor hasta para morirse y que nunca le faltó. Sin embargo, lo que sí que echó en falta fue un reconocimiento a nivel estatal.

Por ello, solo ha habido que esperar unas horas para conocer el que va a ser primer reconocimiento a título póstumo. El ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, ha propuesto que el Consejo de Ministros conceda la Medalla de Oro de las Bellas Artes a Gregorio Esteban Sánchez, Chiquito de la Calzada.

Cada año, Cultura premia a aquellas personas y entidades que hayan sobresalido en el ámbito de la creación artística y cultural o que hayan prestado notorios servicios en el fomento, desarrollo o difusión del arte y la cultura o en la conservación del patrimonio artístico. Y Gregorio Sánchez cumple de sobra con varios de estos requisitos. Sin ir más lejos, el pasado año (2016) la ganaron personajes de la talla de José Coronado o el diseñador Lorenzo Caprile, uno de los modistas fetiche de la Reina Letizia.

A nadie se le escapa que el legado que deja el malagueño bien merecía un homenaje en forma de medalla que, casi con total seguridad, tendrá en los próximos meses y que llega después de que sus paisanos alzaran la voz para pedir la Medalla de Andalucía para Chiquito de la Calzada.

Ay Gregorio mío… qué buenos momentos pasamos juntos… ya estás con tu Pepita, que estaba esperándote con los brazos abiertos. Mi pena es que te vas sin la medalla de Andalucia, tierra que paseaste con orgullo por todo el mundo. Medalla que siempre he pedido y que nunca me cansaré de pedir para ti, aunque ya tengas que ver cómo te la conceden desde el cielo, conociéndote, sé que te gustará igual… Bueno pecador de la pradera, que tengas buen viaje y gracias por las risas…#chiquitomedallaandalucia #chiquitohijopredilecto Una publicación compartida de Eva Gonzalez (@evagonzalezoficial) el 11 de Nov de 2017 a la(s) 3:24 PST

Una de las que la solicitó con más fuerza fue Eva González, con una publicación en Instagram llena de sentimiento. Susana Díaz no ha descartado la concesión de la medalla y ha argumentado que “se hará lo que los andaluces digan”. No obstante, la cronología de dicha distinción no dice lo mismo, ya que nunca le han reconocido como Hijo Predilecto de Andalucía ni otorgado medalla alguna. Algo que grandes amigos de Chiquito de la Calzada como Antonio Banderas o Paz Padilla han luchado por cambiar con una campaña en Change.org, que llegó a registrar unos 10.000 firmantes.