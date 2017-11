Matilde Solís por fin habla claro: “Fueron abusos sexuales”

El caso de Matilde Solís vive un nuevo capítulo, escrito por ella misma. La que fuera esposa de Carlos Fitz-James Stuart ha publicado un mensaje en su cuenta personal de Facebook en el que aclara por primera vez que los abusos que sufrió por parte de su psiquiatra, Javier Criado, fueron de índole sexual. En 2015 siguió el mismo procedimiento al viralizar una carta acusándole de sobrepasarse con ella, pero sin especificar el tipo de excesos que este ilustre sevillano había cometido.

La misiva publicada (y después borrada) por parte de Matilde Solís reza lo siguiente: “Hola! En la carta que escribí hace meses no especifiqué a qué tipo de abusos me sometió Javier Criado, así que lo digo ahora. Sufrí abusos sexuales, a parte de todo lo demás. Las mujeres que me han dado su testimonio me han dado mucha fuerza. Que se avergüence el psiquiatra. Yo no lo haré más”.

Una carta que ha causado una gran reacción y controversia entre sus amigos en Facebook, ya que algunos la recriminaban el hecho de no haber denunciado antes los hechos. Comentarios que Matilde Solís no ha dudado en responder y aclarar, uno por uno.

Cabe destacar que Javier Criado salió absuelto del caso, después de que la Audiencia de Sevilla ratificase el fallo de la juez de Instrucción número 19. La magistrada decidió en su día archivar y declarar extinguida por prescripción la posible responsabilidad penal del psiquiatra Javier Criado en relación a ocho de los nueve delitos de mala praxis y abusos por los que fue denunciado en diciembre de 2015. ¿Por qué ha borrado Matilde su escrito? ¿Cuál será el próximo episodio?