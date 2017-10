Toñi Moreno, a punto de cumplir su sueño de ser madre

Hace más de tres años que la idea de convertirse en madre ronda la cabeza de Toñi Moreno. No es un deseo espontáneo ni incauto, sino algo meditado que está a punto de cristalizarse. A sus 44 años el tiempo corre en su contra y la presentadora no está dispuesta a dejar escapar la oportunidad de quedarse embarazada. Por eso ya está haciendo todo lo que está en su mano para alcanzar su sueño y más pronto que tarde la podríamos ver luciendo tripita.

Según la revista Lecturas, Toñi está actualmente acudiendo a una clínica de fertilidad. Lo hace en un centro especializado en reproducción asistida de Sevilla del que ya se le ha visto entrar y salir en alguna ocasión. En estos momentos la maternidad se ha convertido en una de sus prioridades vitales y va a hacer todo lo posible por hacer realidad su sueño.

Reservada con su vida privada, la de Sanlúcar de Barrameda, sin embargo, nunca ha escondido sus deseos por quedarse embarazada. “He querido ser madre. Lo intenté y no he podido. Pero no descarto tener un hijo en un futuro y a mis 41 años tendré que darme prisa. Aunque sea por inseminación artificial”, declaraba la presentadora a Vanitatis en 2014. Ahora parece que ese tiempo futuro ha llegado y que no quiere postergar más una decisión que tomó hace varios años.

Como le ha ocurrido a otras compañeras de profesión, el ritmo de trabajo de Moreno quizá ha retrasado más de lo que le gustaría la idea de tener hijos. Su traslado a Madrid -antes trabajaba en Canal Sur- y sus múltiples proyectos hacían poco recomendable realizar un parón que resulta inevitable durante el proceso de gestación y posterior parto.

Pero Toñi está convencida de que es ahora o nunca. Con un programa a su medida los fines de semana, goza de tiempo suficiente para dedicarse a su vida privada, esa que en estos momentos pasa por anunciar la feliz noticia de que va a formar una familia. Cuando finalmente confirme la buena nueva se verá obligada a dar ese parón en su carrera profesional del que su entorno se alegrará mucho. Empezando por ella misma, que sabe que esa pausa se debe al mejor motivo del mundo.