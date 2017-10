La noche que estalló la guerra y empezaron a rodar cabezas en ´Sálvame´

En el plató de Sálvame pasan cosas, que diría Paula Echevarría, pero no todas se ven en directo. Ruedan cabezas, filtraciones, cambios en colaboradores… Algo está pasando, desde luego. La caída de uno de sus directores, Rául Prieto, llega tras semanas de un hostil conflicto interno que sitúa de un lado al conductor líder del programa, Jorge Javier Vázquez, y del otro al trío de directores formado por el propio Prieto, David Valldeperas y Carlota Corredera. A su vuelta de vacaciones, Vázquez se encontraba con algunos cambios que le afectaban directamente: además de Carlota Corredera, quien ya presentaba el programa desde la temporada anterior, Prieto y Valldeperas serían también conductores del vespertino diario y entraban de lleno en el reparto publicitario. Más bocas para el pastel. Las marcas confían en los programas de mayor audiencia para promocionar sus productos y son los presentadores los encargados de contarnos sus bondades. Cada anuncio se factura como un extra y los ingresos son, por lo que ha podido averiguar Look, más que suculentos. En algunos casos iguala, e incluso supera, el sueldo de alguno de ellos.

Tras su ausencia veraniega, Jorge Javier reapareció el 16 de septiembre en Sábado Deluxe con entrevista a Belén Esteban y a Alba Carrillo. Acabó el programa y anunció su vuelta a Sálvame Diario para el siguiente miércoles, cuatro días después. Sin embargo, llegó el día y no se presentó. La mano había cambiado y el de Badalona se enfrentaba a un ‘nuevo poder’ con el que no contaba y con el que no estaba de acuerdo, según relata a Look alguien muy cercano a la productora. Prieto, Valldeperas y Corredera actuaban como uno, pero el que estaba al otro lado y solo era él. Entendió que el nuevo reparto publicitario le desfavorecía y decidió reclamar y exponer su queja en lo más alto. Quería hacerse oír y le escucharon, pero también quiso hablarlo con sus compañeros.

Tras su conversación con la cadena, Vázquez citó a Rául Prieto y a David Valldeperas para cenar y tratar el asunto. La intención de Jorge Javier era explicar que se sentía perjudicado y aclarar las cosas entre amigos. Pero todo quedó en una intención. En esa cena, los argumentos se cruzaron, discutieron y según ha podido saber Look, Prieto fue el más beligerante con la manera de proceder de Vázquez al acudir a la cúpula de la cadena para quejarse. La cena fue un fracaso y Jorge se plantaba al día siguiente cuando comunicó a la productora, a menos de cuatro horas de comenzar ‘Sábado Deluxe’, que no contaran con él para presentar el programa. Era un pulso en toda regla: el conflicto interno había estallado. María Patiño le sustituyó de urgencia aquella noche del 23 de septiembre. Allegados al periodista, aseguran que de esa cena salió K.O y que el conflicto le afectó de manera considerable al tratarse de compañeros con los que tenía, además, una buena relación personal. Se alejó todo lo que pudo y ese mismo fin de semana se marchó de viaje fuera de España. A su vuelta -sostienen- Jorge Javier tenía claro que defendería sus intereses hasta el final. Se trataba de ellos o de él. Alguna cabeza caería. Tras la caída de Prieto, al menos del cartel de director/presentador de ‘Sálvame’, tal y como adelantó ayer Look, Jorge Javier gana 1-0.