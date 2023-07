Carmen Lomana ha arremetido duramente contra Tamara Falcó. Ha dejado de esconder los problemas que tiene con ella y ha decidido sincerarse al respecto. Considera que la marquesa de Griñón ha cometido varios errores en su boda. Eso sí, cree que el traje de Isabel Preysler era muy acertado. Estas declaraciones han llamado mucho la atención porque también ha tenido diferencias con ella. No es la única. En su lista de rivales encontramos a Lydia Lozano y a Victoria Federica, entre otras.

La situación se ha complicado. Carmen está cansada de que le pregunten por Tamara Falcó y la lanzado el ataque definitivo para intentar zanjar el asunto. “No es ni la reina de España, ni nada de lo que se le parezca, entonces pregunta a los que han estado”. La empresaria cree que la boda de la hija de Isabel Presyler no tiene tanto valor como parece y quiere cambiar ya de tema. Podemos hablar de otra cosa interesante: todas las famosas que han tenido encontronazos con ella.

La guerra entre Carmen y Tamara empezó por Isabel Preysler. La empresaria cree que “es la que mueve los hilos” y la que toma las decisiones importantes. “Tienen un gran negocio con todo esto. Es un cuento más que chino, filipino”. Estas declaraciones no le sentaron bien la expareja de Julio Iglesias y fueron el principio de un conflicto que todavía no ha terminado. Lomana criticó las operaciones estéticas de Isabel y aseguró que se había excedido. Hay otra famosa que también considera que se ha excedido: Victoria Federica.

Jaime de Marichalar no puede salvar a Victoria Federica

Carmen Lomana tiene buena relación con Jaime de Marichalar, pero nada es suficiente para aplacar su sinceridad. La experta en moda considera que el gran mérito de Victoria Federica es ser hija de Jaime de Marichalar y de la infanta Elena. Piensa que Jaime le ha ayudado mucho y no entiende que tenga determinados comportamientos con la prensa. “Me encantaría que hablase directamente, es muy joven y poco a poco iremos conociéndola. Tampoco es un personaje, es nieta de reyes, sobrina de rey e hija de una infanta, ese es su mayor valor”.

Victoria Federica posando durante sus vacaciones/ Instagram

La empresaria tiene otro frente abierto con una famosa que curiosamente también pertenece al mundo de la moda. Este enfrentamiento todavía no se ha solucionado, pero Lomana se niega a reactivarlo.

Ágatha Ruiz de la Prada: una amistad perdida

Todo empezó por unas declaraciones que Ágatha Ruiz de la Prada hizo sobre Carmen Lomana. Dijo que nunca habían sido amigas y Carmen se molestó mucho. Le pidió explicaciones, pero la diseñadora se negó a firmar la paz y continuó hablando del tema. “Lo único que quiero ahora es quitarme de mi vida a esta mujer”, terminó diciendo Lomana. Pero, ¿qué pasó para llegar a esta situación?

Agatha Ruiz de la Prada durante una de sus entrevistas / Telecinco

La empresaria ha acusado a Ágatha de no estar diciendo la verdad porque supuestamente en el pasado sí mantuvieron una relación estrecha. “Ha venido muchísimas veces a mi casa con amigas suyas, me encanta porque las he conocido. Ha venido a mi casa de San Sebastián, que muy poca gente ha ido y ha estado allí con mi marido”, defiende Lomana. Este asunto sigue sin resolverse, como tampoco se ha resuelto el problema que tiene con Lydia Lozano.

Lydia Lozano y Carmen Lomana solo tienen una cosa en común

Lydia Lozano paseando por Madrid / GTRES

Lydia Lozano acusó a Carmen de haber hablado mal de ella. Cuando se enteró se extraño mucho porque en teoría mantenían un trato cordial, de hecho tienen algo en común: comparten representante.

Lydia aprovechó que Lomana iba a colaborar en ‘Sálvame Fashion Week’ para reprocharle su comportamiento, pero ella se negó a entrar ninguna guerra. “Hay que ser valientes cuando merece la pena. Estoy harta de tantas mentiras. Yo estuve con mi representante, que es el mismo de Lydia, pero yo no hablé para nada de ella”, dijo intentando zanjar el conflicto. No lo consiguió y cada vez tiene más frentes abiertos.