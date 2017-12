Cargadas y con cara de pocos amigos, así es como han llegado las Campos al aeropuerto de Barajas tras su gran aventura en Estados Unidos. La matriarca del clan ha y sus dos hijas han aterrizado en España frente a una gran nube críticas que han destripado todos los detalles de su ‘escapadita’ pre-navideña.

Sin perder en ningún momento de vista a las cámaras de su reality , Terelu pisa suelo patrio con el pie cambiado. Empujando un carrito repleto de maletas, ha contestado algo enfadada las preguntas de los reporteros. Parece que no le han sentado muy bien las numerosas críticas que han recibido en la última semana, unos ataques a los que no ha dudado en responder: “Llevamos tanto equipaje porque vamos a trabajar y a hacer un programa”, respondía Terelu a los comentarios que calificaban de “desmesurado” el equipaje que el clan ha llevado a su tour por Estados Unidos. Sin hacerle mucha gracia también ha querido contestar a las palabras que Raúl Prieto, director de su programa, dijo al programa ‘Sálavame’: “Terelu ha cambiado las porras por los perritos”. Hacia este comentario Terelu ha respondido lo siguiente:”Siempre criticando y jorobando el trabajo”.

Por su parte María Teresa ha dicho de forma jocosa que cuando Edmundo las vio con tantas maletas creyó que ya no iban a volver de su viaje. Sin muestras evidentes de cansancio, la periodista ha dicho molesta: “Sacáis todo de contexto”. Además ha confesado no haber leído las duras crítica que Carmen Lomana ha hecho sobre ella, que la ha tachado de “ridídula” y ha culpando a las hijas de la periodista de “destruir” la trayectoria profesional de su madre. Como de costumbre Carmen Borrego ha vuelto a ser la más comunicativa con los medios allí presentes, y ha querido dejar claro que su madre ha realizado este viaje por voluntad propia: “Nosotras no hemos arrastrado a mi madre a hacer este programa, si lo hace es porque quiere”.

Nuevos frentes se abren para el clan Campos, que con su viaje han vuelto a despertar críticas acerca de su modo de vida y una oleada de rumores que cuestionan las razones de esta sobrrexposición pública. Con la incorporación de Terelu y Carmen a sus respectivas sillas de ‘Sálvame’ veremos si las hermanas llegan de su viaje con las pilas cargada para enfrentarse una vez más a sus detractores.