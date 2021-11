Descubre los mejores accesorios para estas fiestas y especialmente la nueva temporada de invierno. Zara ya tiene el clon del bolso tendencia de borreguito de Bottega Veneta que vas a querer porque es elegante y sofisticado, además de súper calentito. ¡No pasarás frío en las manos nunca más!

El bolso de Bottega Veneta tiene unas características supremas y un precio acorde con ello, si bien lo puedes conseguir por un precio inferior gracias a otras marcas.

Zara y su clon del bolso tendencia de borreguito de Bottega Veneta

El de Bottega Veneta es un modelo redondo y calentito, al ser un modelo de asa de mano de piel con detalle de nudo, tiene un cierre con cremallera en la parte superior y lo mejor es su material, porque está forrado en piel 100% de cordero. Su diseño es made in Italy. Su precio, con estas características, es alto: 1.950 euros.

Mientras que Zara tiene un clon, prácticamente igual, y de dos colores. Es el bolso de mano de pelo con cuerpo de pelo. Su interior está forrado y tiene cierre mediante cremallera. Atenta, porque su precio es 22,95 euros, como ves, un precio asequible a tu bolsillo para que también puedas lucir este modelo tan sofisticado.

Está en dos colores: crudo y naranja, y está llamado a ser el must de la temporada, especialmente en todo tipo de eventos, o simplemente cuando te apetezca llevarlo porque quieres.

En su composición, es de destacar que Zara trabaja con programas que aseguran estándares de seguridad, salud y calidad de nuestros productos. Es el Green to Wear 2.0, que tiene como objetivo minimizar el impacto ambiental de la producción textil.

Este bolso está confeccionado en 100% poliéster y debes cuidarlo para que te dure mucho más. Explican que acciones como limpiar los artículos con un paño de algodón seco o un cepillo suave, según las características del producto. Se recomienda no lavar, no usar lejía / blanqueador, no planchar, y no usar secadora.

Ya puedes comprar el bolso de asas del momento, antes de que se agote. En este caso, va bien para las fiestas navideñas, o bien en aquellos eventos que precisan de tales accesorios. Si tienes un abrigo de borrego, entonces la combinación es totalmente rompedora, y no tendrás frío ni en el cuerpo ni tampoco en las manos gracias a su agradable y suave textura. Comprar online es ahora más fácil que nunca.