Zara: Este es el abrigo de animal print definitivo para este invierno

Si estas buscando un abrigo para este invierno y no te conformas con cualquier cosa, Zara te ofrece una prenda de animal print espectacular por solo 69,95 euros. El leopardo es uno de esos clásicos que o te encanta o lo odias para no deja indiferente a nadie. Si queremos lucir una prenda que sea capaz de destacar y hacernos sentir bien, además de proporcionarnos el confort necesario para salir de casa este invierno sin pasar frío, este abrigo de animal print de Zara es perfecto en todos los sentidos.

La prenda estrella de Zara de este invierno es este abrigo de animal print definitivo

Un abrigo como éste de animal print de Zara hace que no sea necesario nada más para salir de casa marcando estilo. Es un básico que nunca pasará de moda, un estampado que ha llegado a convertirse en una de las tendencias de esta temporada. El animal print de cualquier tipo, pero en especial de leopardo combinan perfectamente con los colores del invierno y del otoño. Si estás buscando una pieza especial, este abrigo no puede faltar.

Coloca en primer lugar de tu lista de deseos este abrigo. El animal print no tiene edad y siempre queda bien. Si ha llegado a ser una de las tendencias más demandadas durante años no es por casualidad. No está relacionado con una determinada década, al contrario, con complementos dorados o negros podremos triunfar en cualquier ocasión. Es un buen aliado atemporal para tenerlo años y años en nuestro armario y llevarlo muy a gusto.

El tejido es extraordinario. El tejido de este abrigo de animal print de Zara es una mezcla de lana muy suave. Tocarlo ya es un pequeño placer que pone de buen rollo, pero es que, además, es muy cómodo de llevar. Lo podemos combinar con una simple bufanda si queremos proteger un poco más el cuello o con un cuello de lana que nos asegure una total protección si tenemos tendencia a resfriarnos.

El corte estiliza. Los hombros marcados son uno de los secretos de este abrigo, además de unos botones que aseguran un cierre cruzado muy favorecedor. Este tipo de prendas tienen una elegancia extra que nos puede servir para cualquier ocasión. Por si fuera poco, favorece mucho, se adapta al cuerpo y ofrece una gran libertad de movimientos.

Los detalles son sencillos. Ante un animal print, los detalles de este abrigo de Zara son sutiles. No llega mucho más que unos botones negros y una solapa grande que consigue un acabado perfecto de una prenda que enamora a simple vista. Como Samantha Jones de Sexo en Nueva York o tantas otras expertas en moda que optan por este estampado. Este invierno 2020 es el año del animal print y del leopardo por excelencia.

Por 69,95 euros merece la pena la inversión, una prenda elegante, favorecedora y de tendencia. Apunta este básico para la lista de deseos de regalos especiales que hará que tengas una pieza atemporal y siempre bonita en tu armario, perfecta para cualquier ocasión.