Zara se convierte en Disneylandia con una colección que promete hacerse viral

¿Quién no ha soñado de niño con ir a Disneyland? Ese lugar donde las orejas de Mickey son casi obligatorias, los castillos parecen salidos de un sueño y hasta los adultos vuelven a sonreír como si hubieran encontrado el tesoro de Aladdín. Para muchos, cruzar sus puertas es abrir un libro de cuentos que cobra vida: princesas, villanos, canciones pegadizas y churros gigantes que no tienen explicación lógica, pero que saben a pura felicidad.

Ahora, sin necesidad de esperar colas en “It’s a Small World”, Zara trae un pedacito de ese universo directamente al armario. Porque sí, la moda también puede ser un pase VIP hacia la nostalgia. Así lo demuestra “AW GEE! WOW”, la nueva colección en la que se une al estilista británico Harry Lambert y al mismísimo gigante Disney.

Zara une fuerzas con Harry Lambert y Disney. Cortesía Zara.

Lambert, conocido por dar forma al estilo de Harry Styles y colaborar con cabeceras como Vogue e i-D, se ha consolidado como una de las voces más influyentes de la moda actual gracias a su manera de reinterpretar la elegancia con un toque excéntrico, inclusivo y profundamente personal.

La cápsula se inspira en los personajes más icónicos de Mickey & Friends: Minnie, Daisy, Donald, Goofy y, por supuesto, Mickey. Lambert los convierte en protagonistas tanto de forma evidente —con camisetas estampadas— como mediante guiños más sutiles, como una camisa blanca cuyo cuello reproduce la silueta del ratón. El resultado es un homenaje directo, con el sello elegante y juguetón que caracteriza al estilista.

¿Qué prendas habrá?

La colección es un auténtico parque de atracciones convertido en moda. Encontramos prendas de día a día como camisetas holgadas, jerséis calentitos y pantalones de traje pensados para la rutina con un aire divertido. Para quienes buscan algo más sofisticado, hay vestidos satinados, total looks con pelo sintético y hasta tacones inspirados en Minnie Mouse.

Lo más llamativo es que, por primera vez, no se queda solo en moda masculina y femenina, sino que también incluye propuestas infantiles. De esta manera, surge el famoso efecto matchy-matchy, que permite vestir a toda la familia en conjunto.

Cortesía Zara.

Los complementos tampoco pasan desapercibidos: boas, bufandas finas y bolsos de pelo que parecen salidos del vestidor de Daisy Duck. A todo ello se suman los detalles mágicos —como cuellos en forma de Mickey o estampados retro— en una paleta vibrante donde el negro funciona como trazo de ilustración, evocando los dibujos clásicos de Disney.

¿Cuándo saldrá?

La colección tendrá un estreno especial el 22 de septiembre en Londres, en The Selfridges Corner Shop. El lanzamiento oficial será el 25 de septiembre, tanto en la web de Zara como en tiendas físicas seleccionadas.

Cortesía Zara.

Además, del 25 de septiembre al 3 de octubre, se instalará una pop-up store en Tokio, en Cranes 6142, Shibuya.